Antes de la marcha, el Gobierno reafirma que la ley de financiamiento universitario no opera y reduce nuevamente los fondos para el sector

Tensión Universitaria: El Gobierno Responde al Clamor por Más Recursos

El conflicto entre el Gobierno y las universidades se intensifica a un día de la Cuarta Marcha Federal Universitaria. Los funcionarios defienden el recorte presupuestario y acusan a los rectores de politizar las demandas por mejoras salariales.

Antes de la Cuarta Marcha Federal Universitaria hacia Plaza de Mayo, que reclama el cumplimiento de la ley de financiamiento y más recursos, el Gobierno ha decidido confrontar a la comunidad académica. Sostienen que la normativa en cuestión «está derogada de hecho» debido a la aprobación del Presupuesto y a un fallo judicial, a la vez que caracterizan la lucha por mejores salarios como «genuina», aunque sostienen que la movilización del día de mañana está «fuertemente influenciada por la política».

Recortes Presupuestarios y Consecuencias

En un movimiento que genera malestar, el Gobierno ha incrementado el recorte presupuestario destinado a las universidades nacionales, reduciendo en $5.303 millones las transferencias de capital para infraestructura del conocimiento. Esta decisión afecta gravemente la ejecución de obras en al menos una docena de instituciones de educación superior.

Rueda de Prensa: Intento de Contrarrestar la Protesta

En una rueda de prensa, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y el subsecretario de Asuntos Universitarios, Alejandro Alvarez, presentaron datos que buscan desmentir las acusaciones de que el Gobierno está intentando «destruir la universidad pública». En un momento crítico para el oficialismo, que enfrenta crisis políticas y judiciales, enfatizaron la necesidad de establecer «parámetros objetivos» para la asignación de recursos por parte del Estado.

Microdatos y Críticas a los Rectores

El ministerio está desarrollando un micrositio que centraliza información sobre presupuestos, cantidad de alumnos y tasas de egreso. Este esfuerzo refuerza la demanda de transparencia en el uso de recursos, mientras que los funcionarios critican a los líderes universitarios por centrarse en «cuestiones políticas e ideológicas» en lugar de buscar mejoras en el sistema educativo.

Modificaciones en la Ley de Educación Superior

En su presentación, Alvarez reveló planes para reformar la Ley de Educación Superior, enfocándose en el control de los recursos públicos y alejándose del uso discrecional. Las principales disputas actuales giran en torno al financiamiento y la asignación de fondos adecuados para las universidades y sus operaciones.

Controversia en la Distribución de Recursos

El Gobierno también ha emitido acusaciones hacia la Universidad de Buenos Aires (UBA), sugiriendo que busca acaparar una gran parte de los fondos destinados a hospitales universitarios. Por ejemplo, la UBA recibe $23 mil millones automáticamente bajo la categoría de «función salud», pero se estima que intentaría apropiarse del 90% de los $79 mil millones destinados a «Hospitales Universitarios».

Desafíos Políticos y Manejo de la Ley

La controversia se agrava con el desconocimiento por parte del Ejecutivo de la ley de financiamiento universitario, aprobada en 2025, que, según el oficialismo, ha quedado sin efecto con la aprobación del nuevo Presupuesto. La situación se complica aún más, pues el Gobierno no cuenta con el apoyo legislativo necesario para debatir nuevas propuestas que puedan mejorar la situación financiera de las universidades.

Posibilidades de Diálogo Tras la Protesta

A pesar del clima de confrontación, el Gobierno espera reiniciar el diálogo con los rectores después de la marcha, además de establecer un comité para la distribución equitativa de los recursos destinados a hospitales universitarios. También han cuestionado la falta de apoyo de los rectores para una iniciativa que permitiría arancelar la educación para estudiantes extranjeros, afirmando que en algunas carreras, como Medicina, los estudiantes foráneos representan un alto porcentaje.