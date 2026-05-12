Descubre La Pampa: Un pueblo que evoca su historia indígena y fortines

En el corazón del parque Los Pisaderos se entrelazan relatos de valientes y héroes anónimos que forjaron el destino de La Pampa. Un recorrido que nos lleva a las raíces de un pueblo y a sus memorias más significativas.

El mangrullo del parque Los Pisaderos nos transporta a tiempos de indios y fortines, y recuerda el proceso de colonización que vivió Argentina durante el siglo XIX. En esta vastedad, donde se luchó por el territorio, se gesta la historia de Victorica, un lugar donde la memoria histórica palpita más que nunca.

Un Territorio en Conflicto

Las fronteras argentinas eran inestables durante el siglo XIX, marcadas por enfrentamientos constantes entre indígenas y colonizadores. A pesar de los esfuerzos por establecer acuerdos de paz, la guerra por la tierra continuaba. Adolfo Alsina, ministro de Guerra, implementó una estrategia militar para proteger a los colonos y consolidar estos territorios.

La Campaña del Desierto

Iniciada en abril de 1879, la Campaña del Desierto fue una ofensiva militar ambiciosa que buscaba alcanzar nuevas fronteras agrarias. Las tropas, lideradas por el teniente coronel Eduardo Racedo, se adentraron en tierras ranqueles, donde la resistencia indígena aún se mantenía vigente.

El Asentamiento de Victorica

Después de un arduo viaje de 300 kilómetros, los colonos apostaron en un área que llamaron Fortín Resina, en Los Pisaderos. Este lugar fue clave para la construcción de las primeras casas y cuarteles, marcando el inicio de la colonización en la región.

Fundación y Crecimiento de Victorica

El 12 de febrero de 1882, Fortín Resina se transformó oficialmente en el pueblo de Victorica, nombrado así en honor al Ministro de Guerra y Marina. En solo un año, la población superaba los 1500 habitantes, con dos colegios y una plaza iluminada a querosén, símbolo del progreso en medio de la contienda.

Recuerdos de Conflitos Pasados

La historia de Victorica no está exenta de enfrentamientos. En agosto de 1882, un grupo de ranqueles tuvo un choque con las tropas del Ejército, marcando el último enfrentamiento documentado en la región. A pesar del paso del tiempo, este episodio dejó huellas indelebles en la comunidad.

La Dualidad de la Memoria

Años más tarde, se erigió un monumento en la plaza central en honor a los “Héroes de Cochicó”, que recordaba mayoritariamente a los soldados caídos. Sin embargo, la mirada histórica evolucionó, reconociendo la importancia de incluir a todos los involucrados. En 2005, se añadió una simple tumba en honor a Yankamil, el líder ranquel, recordando la valentía de ambos bandos en el conflicto.

Un Legado Cultural y Natural

Hoy, Los Pisaderos se ha convertido en un parque y reserva natural que preserva la historia y la cultura. Aquí, la comunidad trabaja para fortalecer la identidad de los descendientes de los pueblos originarios, ofreciendo espacios de encuentro como el año nuevo ranquel y acceso a su rica herencia cultural.

Victorica en el Presente

El pueblo se enriquece al integrar su historia, con monumentos como el dedicado al cacique Mariano Rosas y antiguos almacenes que aún funcionan. Victorica no solo es un testimonio de la colonización, sino un lugar que celebra la diversidad y la memoria de sus habitantes.