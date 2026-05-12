Guerras Futuras: Lo que Ucrania Nos Enseña sobre Robots en el Combate

Una revolucionaria afirmación realizada por una firma militar ucraniano-británica sugiere que los robots podrían pronto superar en número a los soldados en los frentes de combate de Ucrania.

Innovación tecnológica en el conflicto ucraniano

La BBC ha tenido acceso a las instalaciones de UFORCE en Londres, un centro discreto que busca protegerse de posibles sabotajes rusos. Esta compañía está en el centro de una operación militar sin precedentes en la que Ucrania intenta recuperar territorios enemigos utilizando únicamente drones y robots.

El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, destacó en un video reciente las nuevas armas robóticas desarrolladas por su país, lo que ha generado un intenso debate sobre el futuro de la guerra y el papel de la tecnología en los conflictos bélicos.

150.000 Misiones de Combate: Un Cambio de Paradigma

Zelensky ha expresado su entusiasmo ante lo que considera un hito en la historia militar, aunque el ejército ucraniano ha mantenido en secreto muchos detalles operativos. Rhiannon Padley, directora de alianzas estratégicas de UFORCE, afirmó que han llevado a cabo más de 150.000 misiones de combate desde el inicio de la invasión rusa en 2022.

El negocio de las armas robóticas está en auge y UFORCE ha alcanzado ya el estatus de «unicornio», con valoraciones que superan los $1.000 millones. La evidencia sugiere que el uso de drones y armamento de fabricación propia representa un cambio significativo en las tácticas militares modernas.

El Incremento de los Sistemas Autónomos en el Combate

Las operaciones actuales están marcadas por el uso creciente de robots que posiblemente superen la cantidad de soldados humanos en el futuro. En el lado contrario, Rusia también está utilizando robots diseñados para lanzar explosivos contra posiciones ucranianas.

Expertos como Melanie Sisson de la Brookings Institution ven en Ucrania una fuente de lecciones valiosas para el futuro de la defensa, resaltando el importante papel de la innovación impulsada por la necesidad.

Adopción Rápida de la Inteligencia Artificial

El gobierno de los Estados Unidos ha instado a sus fuerzas armadas a integrar la inteligencia artificial de manera intensa. Este llamado coincide con el incremento de la adopción de tecnologías basadas en IA en el ámbito militar global, incluidas China y otras naciones.

Analistas advierten sobre el desafío que representa el desarrollar un futuro en el que los robots puedan protagonizar enfrentamientos directos, incluso en la guerra terrestre y marítima.

Si bien el uso de inteligencia artificial plantea preocupaciones éticas en torno a la responsabilidad en el campo de batalla, fabricantes de armas defienden la necesidad de mantener a los humanos en el proceso decisional, argumentando que la tecnología puede minimizar errores operativos.