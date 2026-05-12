Explosión en departamento de Santa Cruz: tres muertos y cinco heridos

Tragedia en Santa Cruz: Explosión Fatal Devastó Complejo Habitacional

Un devastador incidente en Perito Moreno ha dejado a la comunidad en shock. A continuación, los detalles sobre la tragedia que se cobró la vida de tres personas, incluido un bebé de dos meses.

En la noche del domingo, a las 21:41, una cámara grabó el inicio de una tragedia en Santa Cruz. Desde el patio de una vivienda, se apreció una intensa ráfaga de luz seguido de una explosión ensordecedora. El sonido del estallido fue inmediato, siendo acompañado por columnas de humo y las inquietantes voces de quienes intentaban comprender lo sucedido. Este fue solo el principio de una serie de eventos que culminaron en el incendio de un complejo de departamentos en el barrio San Antonio de Padua.

El Impacto de la Explosión

La explosión ha dejado un saldo trágico de tres muertos: un bebé y dos adultos. Además, cinco personas se encuentran en estado crítico, lo que ha elevado la preocupación en la comunidad. Las autoridades informaron que la detonación fue tan poderosa que afectó no solo el edificio de cuatro departamentos donde tuvo lugar, sino que también causó daños en las estructuras de los edificios vecinos, algunos incluso a varias cuadras de distancia.

Acciones Inmediatas de Emergencia

En cuestión de minutos, efectivos policiales, bomberos y ambulancias llegaron al lugar. A pesar de sus esfuerzos por controlar el fuego, la labor de enfriamiento y la remoción de escombros se prolongó durante horas, involucrando incluso la ayuda de vecinos que intentaron colaborar.

Recuperación de las Víctimas

Soledad Boggio, ministra Secretaria General de la Gobernación de Santa Cruz, confirmó la recuperación de los cuerpos de un hombre adulto y del bebé en la mañana del lunes, tras una intensa búsqueda que se llevó a cabo durante la madrugada. La hipótesis inicial sugiere que una fuga de gas podría haber sido la causa de la explosión, aunque la investigación está en manos de la Justicia.

Estado de Salud de los Heridos

En el Hospital Zonal de Caleta Olivia, cuatro niños están recibiendo atención médica, con dos de ellos sufriendo quemaduras en distintas partes del cuerpo y otro con politraumatismos. La gravedad de la situación es alarmante, con un menor bajo cuidados intensivos. En el hospital de Las Heras, se reporta un paciente en estado crítico, con el 35% de su cuerpo quemado, recibiendo asistencia respiratoria.

Nombres de las Víctimas y Asistencia a Familiares

Los fallecidos han sido identificados como Franco Gómez (26 años), Jorge Valconte (30) y el pequeño Gael Morales. Las familias de las víctimas están siendo asistidas psicológicamente y se ha organizado su traslado a una hostería en Perito Moreno.

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