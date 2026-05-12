Riesgo País cae a 496 puntos tras mejora de Fitch Ratings

El índice de Riesgo País de Argentina ha alcanzado una nueva marca al cerrar este lunes en 496 puntos, rompiendo la barrera de los 500 por primera vez en casi cuatro meses. Este descenso es un reflejo de la recuperación en el mercado de bonos, impulsado por una mejora en la calificación de la deuda nacional.

El Riesgo País concluyó el lunes 11 de mayo de 2026 en 496 puntos básicos, superando una etapa de incertidumbre financiera. Este cambio fue favorecido por el rendimiento positivo de los bonos soberanos en dólares, tras la reciente alza en la calificación de la deuda argentina por parte de Fitch Ratings, lo que ha alimentado un clima de optimismo sobre la capacidad fiscal del país. Este indicador vuelve a niveles que no se veían desde principios de año, alejándose de los 630 puntos que se registraron en marzo.

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Según el informe de Rava Bursátil, el Riesgo País finalizó la jornada en 496 puntos tras iniciar la sesión en 510 puntos. A medida que avanzaba la jornada y los precios de los títulos públicos bajo legislación extranjera se mantenían firmes, el índice descendió hasta tocar el mínimo de 496 puntos, estabilizándose al cierre.

La Trayectoria del Riesgo País en la Última Semana

En los últimos siete días, la evolución del Riesgo País ha estado marcada por un cambio desde la volatilidad hacia una recuperación notable. El lunes 4 de mayo, el indicador rondaba los 558 puntos, en un contexto de cautela global y ajustes post-feriado. Sin embargo, a mitad de semana, comenzó a mostrar una tendencia a la baja, ya que los bonos locales empezaron a parecer más atractivos para los inversores tras la agitación que se vivió a finales de abril.

El miércoles 6 de mayo, el Riesgo País experimentó un descenso hasta los 514 puntos. Según el diario La Nación, esta bajada se vio impulsada por la mejora en la calificación de la deuda, que favoreció a los activos locales y dio un empuje a los bonos soberanos con un crecimiento de hasta el 2%. El jueves, el índice subió levemente a 522 puntos, y después se mantuvo estable hasta el viernes, cerrando en 510 puntos.

El descenso a 496 puntos representa la culminación de un ciclo comenzado por la revisión positiva de Fitch Ratings de la deuda soberana, elevando su calificación de CCC+ a B-. Esto ha despejado muchas dudas acerca de la capacidad del gobierno para cumplir con sus obligaciones financieras a corto plazo, devolviendo al índice a niveles que no se veían desde finales de enero, cuando tocó un mínimo de 484 puntos básicos.

¿Qué es el Riesgo País?

El Riesgo País es un indicador que mide la sobretasa que un país emergente debe pagar por sus bonos frente a los bonos del Tesoro de EE.UU., considerados activos sin riesgo. Este índice, elaborado por el banco de inversión JP Morgan, se expresa en puntos básicos. Por ejemplo, un valor de 496 puntos indica que Argentina paga un 4,96% adicional en su financiamiento.

Según Rava Bursátil, este índice refleja la percepción del mercado sobre la capacidad de Argentina de honrar su deuda soberana. Es un indicador clave que consultan analistas y empresas, ya que mide la confianza de los inversores internacionales en la estabilidad económica del país y su habilidad para cumplir con sus compromisos financieros.

Para Argentina, se utiliza el índice EMBI Global Diversified (EMBIGD), que analiza una variedad de instrumentos de deuda en moneda extranjera. Un descenso en el índice, como el verificado este 11 de mayo, sugiere una mayor valorización de los bonos soberanos y mejor disposición de las inversiones extranjeras. Por el contrario, un aumento reflejaría un incremento en la percepción del riesgo crediticio, encareciendo el acceso al crédito tanto para el sector público como para empresas privadas.