Mafia de Contenedores: Solicitan hasta 8 años de prisión por fraude textil de U$S 18 millones

La «Mafia de los Contenedores»: Piden Hasta 8 Años de Prisión para Integrantes de una Red de Contrabando Textil

Un caso emblemático de corrupción en la Aduana argentina se encuentra en pleno juicio, donde se exigen severas penas para quienes formaron parte de una operación ilícita que evadió aranceles mediante el contrabando de mercadería.

El Fiscal Solicita Castigos Ejemplares Este lunes, el fiscal federal Gabriel Pérez Barberá ha solicitado condenas que van de los 6 a los 8 años y medio de prisión para varios empresarios y operadores aduaneros. La acusación sostiene que estos individuos formaban parte de una red que importó productos textiles desde China, disfrazándolos de carbonato de calcio para reducir los costos de aranceles e eludir controles aduaneros.

Una Causa de Alto Impacto Económico Este es el primer juicio importante derivado de las investigaciones sobre la denominada “Mafia de los Contenedores”, reveladas durante la gestión del militar retirado Juan José Gómez Centurión en la Aduana. Se estiman pérdidas para el Estado que superan los 18 millones de dólares.

Detalles del Caso “TT Cargo” El caso, denominado “TT Cargo”, es considerado un referente ya que otros expedientes relacionados aún permanecen estancados en los tribunales. Este juicio, que se lleva a cabo ante el Tribunal Oral en lo Penal Económico 3, se basa en alegaciones de una “organización coordinada” con un “doble circuito documental” para llevar a cabo el contrabando.

Las Maniobras de Contrabando Falsificación de Documentos La operación se desarrolló entre agosto de 2015 y enero de 2016, con un total de 31 hechos consumados y un intento frustrado, cuando un contenedor fue interceptado en el puerto. La carga, que debería haber declarado textiles, fue presentada como carbonato de calcio, generando una diferencia económica abismal: cerca de 600 mil dólares en impuestos por la carga real frente a apenas 3 mil por el producto falso. Descubrimiento Clave El escándalo fue destapado cuando la Aduana se percató de anomalías en los embarques. Al abrir un contenedor, se encontraron 80.554 prendas de vestir, lo que validó las sospechas iniciales.

Pruebas y Consecuencias La investigación está respaldada por correos electrónicos y documentos evidentes que demuestran la modificación intencionada de los papeles de embarque. La acusación también incluye la solicitud de retirar la personería jurídica de las empresas involucradas, representativas de esta red ilícita.