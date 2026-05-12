El ‘Ruso’ Gvozdenovich impulsa comités y organiza un grupo halcón en la UCR Capital

El político radical Matías Gvozdenovich inicia una serie de recorridas por las seccionales de Córdoba, con el objetivo de revitalizar el partido y posicionarse ante la creciente disputa interna.

Con una agenda repleta de encuentros en diversas seccionales, el jefe del bloque de la UCR en la Unicameral, Matías Gvozdenovich, se propone fortalecer la presencia del partido en la Capital. Su estrategia, centrada en escuchar a sus correligionarios y mostrar los logros legislativos, busca reactivar la dinámica del radicalismo en Córdoba.

Este lunes, Gvozdenovich dio inicio a sus recorridas en la seccional Novena, un bastión del arraigado Miguel Nicolás. A lo largo de la semana, visitará varios comités de la ciudad para mapeo y revitalización de estructuras que, según reconocen dentro de la UCR, han perdido fuerza en los últimos tiempos.

Un Camino hacia la Competencia Interna

La implicancia de esta movida se interpreta de dos maneras. Por un lado, busca reactivar comités que enfrentan un periodo de inactividad; por otro, Gvozdenovich aspira a sumar fuerza política en la Capital ante un posible enfrentamiento interno si se sigue adelante con una nueva prórroga de mandatos dentro del partido.

“Mi intención es visitar cada seccional porque, si se convoca a internas y no hay acuerdo, quiero estar listo”, comenta Gvozdenovich a quienes lo rodean, dejando claro que está dispuesto a pelear por la conducción del partido si la competencia se presenta.

Movimientos en el Radicalismo Cordobés

La coyuntura es crucial dentro de la UCR, donde distintos sectores que se oponen a Rodrigo de Loredo —entre ellos Ramón Mestre, la Tercera Vía de Luis Quiroga y Dante Rossi, así como el alfonsinismo liderado por Carlos Becerra y Martín Lucas— reclaman elecciones internas para renovar las autoridades y reestructurar de cara a 2027.

Consolidando un Perfil de Gestión en la Capital

Las jornadas comenzadas por Gvozdenovich están pensadas para ofrecer un panorama claro sobre el trabajo legislativo realizado. Mientras se desplaza por cada seccional, el político busca reforzar sus lazos con los referentes territoriales a la vez que propone reactivar los comités en preparación para los retos electorales que se aproximan.

Gvozdenovich ha estrechado alianzas con De Loredo, convirtiéndose en otro de sus referentes tanto legislativos como territoriales, acompañándolo en las giras por el interior provincial que forman parte del plan de acción del deloredismo para el futuro.

Preparándose para la Intendencia 2027

Con la mirada clara hacia las elecciones de 2027, varios miembros de la UCR en la Capital ya están moviéndose. Aspirantes destacados como Javier Bee Sellares y Juan Negri se están organizando dentro del espacio “Viva Córdoba”, diseñado para romper con los tradicionales esquemas de competencia interna radical.

Otros nombres, como Sergio Piguillem y Dante Rossi, también están en la carrera, mientras que la exdiputada Soledad Carrizo busca posicionarse en el panorama político con la intención de unirse a un entendimiento mayor con La Libertad Avanza.