Tirante Brilla en Roma: ¡Victoria Impactante!

El tenista argentino Thiago Tirante logra una histórica victoria en el Masters 1000 de Roma, superando al local Flavio Cobolli y alcanzando por primera vez los octavos de final de este prestigioso torneo.

Un Partidazo en la Arena Italiana

Thiago Tirante, actualmente en el puesto 69 del ranking ATP, sorprendió al mundo del tenis al derrotar al número 12, Flavio Cobolli. En un encuentro emocionante, Tirante demostró su destreza y determinación, sellando su victoria en dos sets con parciales de 6-3 y 6-4.

El Camino Hacia la Victoria

Antes de este gran triunfo, Tirante ya había dado un golpe en la segunda ronda al vencer al británico Cameron Norrie (19°) en sets corridos, con un resultado de 6-3 y 7-5. Su impresionante rendimiento lo llevó a enfrentarse a Cobolli, donde no desaprovechó la oportunidad de brillar en el escenario internacional.

Detalles del Encuentro

El primer set fue una exhibición de juego rápido y eficaz, que Tirante cerró en solo 38 minutos. A pesar de algunos desafíos en el segundo set, se mantuvo firme, logrando quebrar el saque de su rival y estableciendo una ventaja crucial de 4-3, antes de terminar el set 6-4.

Desafíos para Otros Argentinos

En contraste, el tenista argentino Mariano Navone se despidió del torneo tras una dura batalla contra el serbio Hamad Medjedovic, cayendo en tres sets. A pesar de esta eliminación, el rendimiento de Tirante destaca el potencial del tenis argentino en el circuito internacional.