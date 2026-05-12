El padre de Ángel desmiente diagnóstico de neumonía: ‘Estaba sano, no tenía ninguna enfermedad’

El padre de Ángel Nicolás López, el niño de cuatro años que falleció en Comodoro Rivadavia, desafía la nueva versión de la Justicia sobre la causa de su muerte. Luis López se niega a aceptar que su hijo haya muerto por neumonía, asegurando que su pequeño siempre gozó de buena salud.

La muerte de Ángel Nicolás López ha generado una ola de indignación en Comodoro Rivadavia. Su padre, Luis López, niega rotundamente la reciente declaración judicial que señala que la causa del deceso del niño fue una neumonía que derivó en una falla cerebral por falta de oxígeno. “Mi hijo no tenía ninguna enfermedad, era un niño sano”, defendió con firmeza.

Un legado de amor y salud

“Viví con él durante cuatro años, siempre estuvo sano y jamás padeció ningún problema respiratorio”, insistió Luis, quien se siente traicionado por un informe que contradice la autopsia inicial. La misma había revelado que Ángel presentaba más de 20 golpes internos en la cabeza.

Denuncias de maltrato y encubrimiento

Según el testimonio del padre, este cambio en la narrativa judicial parece un intento de desviar la atención de la gravísima situación que se investiga, donde él, además, sostiene que su hijo fue asesinado. “Ángel fue víctima de más de 20 golpes en la cabeza y sufrió maltrato extremo”, declaró con dolor y rabia.

Los acusados en el centro de la controversia

Desde el 12 de abril, Mariela Altamirano, la madre biológica del niño, y su pareja, Maicol González, están en prisión acusados de homicidio. El padre de Ángel considera que la nueva versión representa un intento de proteger a los funcionarios judiciales implicados en el caso, incluyendo al juez Pablo Pérez y a otros profesionales que tienen responsabilidades en la protección del menor.

Un cambio inquietante en la investigación

Esta controversia surgió después de que los resultados histopatológicos, que aún no se habían considerado, indicaran que el niño murió por neumonía, y no por las lesiones en su cabeza que se revelaron en la autopsia. Este nuevo enfoque podría cambiar la clasificación del caso a un abandono de persona seguido de muerte, sugiriendo que Ángel padeció su condición durante varios días antes de fallecer.

La firme decisión de su padre

Mientras se aguardan más estudios complementarios, Luis López y su pareja, Lorena Andrade, han expresado su determinación de no aceptar ningún cambio en la carátula del caso. “Vamos a luchar hasta las últimas consecuencias para esclarecer la verdad”, afirmaron. “Si la justicia no actúa, yo mismo haré justicia por mi cuenta, porque la muerte de mi hijo no puede quedar en la impunidad”, concluyó, reflejando el dolor de un padre que busca respuestas y justicia.