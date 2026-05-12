Los Lazos y Contratos entre Manuel Adorni y Marcelo Grandio

En una reciente entrevista, Marcelo Grandio hizo un significativo llamado a la tranquilidad, pidiendo que dejen a su "amigo" Manuel Adorni, jefe de Gabinete, fuera del foco de atención mediática. Sin embargo, las últimas revelaciones sobre sus vínculos han levantado serias sospechas.

El 12 de marzo, Marcelo Grandio se defendió de las acusaciones que surgieron tras informarse que había costeado vuelos de Adorni y su familia a Punta del Este durante el feriado de Carnaval. Mientras el pasaje de ida ascendió a 4.830 dólares, el de regreso fue de 4.200 dólares. La empresa Alpha Centauri S.A. proporcionó las facturas, demostrando que el pago fue realizado por Imhouse SA, la productora fundada por Grandio en 2016 y actualmente dirigida por Horacio Silva y su hijo Juan.

Un Contexto de Conflicto

El llamado entre amigos parece enredarse en controversias legales. La Justicia investiga un entramado de al menos seis contratos entre Imhouse SA y la TV Pública, revelando que el gobierno le transfería pagos mensuales a la productora por el programa «Enredados». Curiosamente, Adorni, en su informe de gestión ante el Congreso, mencionó que no existía vínculo contractual. Esta contradicción genera más dudas entre los funcionarios y el público.

Investigaciones en Curso

El juez Ariel Lijo está actualmente llevando a cabo un análisis exhaustivo sobre las comunicaciones entre Grandio y Silva. Si se logra comprobar que Adorni favoreció a Grandio por medio de contratos en la TV Pública, podría enfrentarse a serias consecuencias legales por negociaciones incompatibles con su función pública. Por otro lado, la asistencia financiera de Grandio a la familia del funcionario podría ser considerada como dádivas.

La situación se intensificó a fines de marzo, cuando la Justicia allanó la TV Pública como parte de esta investigación candente. Un informe de Clarín señala que antes de que Adorni asumiera roles en el gobierno, la productora ya había estado involucrada en transacciones bancarias significativas por un monto de $1.670.900, lo que intensificó el escrutinio sobre la naturaleza de dichos pagos.

Detalles de los Contratos

Entre los contratos que la Justicia está revisando, se destaca el primero firmado en abril de 2024, donde se convino el programa «La caja de Pandora» por $1.000.000, con el segundo de agosto de 2024 estipulando otro ciclo de entrevistas llamado “Giros en Línea Recta”. Este segundo tuvo un costo de producción considerable, reflejando cómo Imhouse SA se vinculó profundamente con Televisión Pública Argentina.

En la avalancha de contratos, el tercer acuerdo también se llevó a cabo en marzo de 2025, seguido de un cuarto contrato acordado en septiembre, aumentando los costos a $1.097.500 por capítulo. La serie de contratos no termina ahí; un quinto trató sobre “Enredados”, y el sexto vinculado a otro programa, «La Sala».

La trama es compleja y continúa desarrollándose, con cada nuevo descubrimiento potencialmente impactando el futuro de aquellos involucrados en estas controversias.