Rusia ataca a Ucrania tras el fin de la tregua de 72 horas

En un giro alarmante, Rusia ha intensificado sus ataques aéreos en Ucrania, desatando drones y artillería poco después de que se extinguiera un cese al fuego de tres días mediado por EE.UU.

Drástica Intensificación de los Ataques

Durante la noche del martes, Rusia lanzó una serie de ataques aéreos que resultaron en un hombre fallecido y al menos cuatro heridos en la región de Dnipropetrovsk, según informó Oleksandr Ganzha, jefe de la administración militar regional. “El enemigo atacó más de 20 veces cinco distritos de la región utilizando drones, artillería y bombas aéreas”, compartió en su cuenta de Telegram.

Destrucción en la Capital y sus Alrededores

Además de Dnipropetrovsk, los ataques también alcanzaron a Kiev, impactando un edificio residencial de 20 pisos, según los reportes de medios ucranianos citando oficiales locales. En la región de Fastiv, cercana a la capital, un jardín de infantes y varios edificios residenciales sufrieron daños significativos, según indicó el gobernador Mykola Kalashnyk.

El Contexto de la Tregua Fallida

Estos bombardeos se produjeron apenas horas después de que finalizara la tregua de 72 horas, negociada por EE.UU. “Un alto el fuego comenzará el 9 de mayo”, anunció el expresidente Donald Trump, sin embargo, las tensiones continuaron con acusaciones mutuas de violaciones de la tregua, aunque no se reportaron ataques mayores, a pesar de la constante actividad de drones y bajas civiles en ambos lados.

Respuestas y Reacciones en Ucrania

El presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, afirmó que Ucrania había evitado llevar a cabo ataques de represalia a gran escala, pero que una reacción contundente sería inevitable si Rusia regresara a la guerra total. “Hemos contenido nuestras acciones en respuesta a la ausencia de ataques masivos por parte de Rusia”, declaró Zelenskyy en un discurso la noche del domingo. “En adelante, reaccionaremos de la misma manera y si los rusos optan por reanudar la guerra a gran escala, nuestras acciones serán notorias inmediatamente.”