Resultados de la Quiniela del Lunes 11 de Mayo: Nacional y Provincia

¿Listo para descubrir qué números se alzaron con el triunfo en la Quiniela? Aquí te traemos todos los resultados del sorteo del 11 de mayo, un juego que mantiene en vilo a millones de argentinos.

La quiniela es el juego de azar más querido en Argentina, con su regulación a cargo de las loterías provinciales. A diferencia de otros juegos, los premios dependen de los aciertos de los apostadores, lo que lo convierte en una experiencia única.

Resultados Quiniela Nacional del 11 de mayo

Los 20 números ganadores son los siguientes:

0587 5860 6040 2639 6348 4401 4435 7643 4887 7349 3676 6757 5057 3624 1386 3331 4683 0184 1475 7699

Resultados Quiniela Provincial del 11 de mayo

Estos fueron los números seleccionados:

2272 7227 3625 2639 6348 4401 4435 2942 5937 3069 2404 8056 7709 8920 5433 9508 0643 6138 2196 8452

Resultados de La Primera Nacional del 11 de mayo

Te presentamos los números agraciados:

6205 0868 5770 6932 6093 2062 4400 2254 9538 5633 5516 2949 9090 7759 5713 7133 3952 3918 4034 6153

Resultados de La Primera Provincia del 11 de mayo

Aquí están los números definitivos:

2637 5429 6119 3709 0052 6641 8881 0801 1288 2198 7891 3955 6448 3556 2921 1483 7615 9293 9361 4129

Resultados Matutinos del 11 de mayo

Nacional

Los números ganadores fueron:

1881 3348 8173 3175 6965 1572 4390 3474 6598 1045 5240 7977 4504 2379 5934 9631 9360 7606 8555 8101

Provincial

Los números que destacaron son:

0901 6470 2382 0422 4160 0214 6150 8382 5428 2008 4734 4668 5898 6428 5493 1111 3209 1599 1381 5044

Resultados Vespertinos del 11 de mayo

Nacional

Los números afortunados son:

1643 4224 5758 9427 7192 5057 7288 0638 4880 3271 5266 4519 1324 6092 0821 2977 1819 7215 3855 8352

Provincial

Los números elegidos son:

3797 5464 2724 5865 4212 6184 5433 9673 6164 4441 3470 1472 4172 5187 4794 4758 4429 7601 8555 8101

Resultados Nocturnos del 11 de mayo

Nacional

Los números de la suerte son:

1198 2452 0212 2381 9976 3788 5602 4038 7711 0546 3770 1978 6757 3175 2392 4376 3555 4843 3231 1654

Provincial

Los números que brillaron son:

4648 8056 2404 1109 8920 5433 9508 0643 6138 2196 2465 6428 5493 1111 3209 1599 1381 5044 4843 1654

¿Cómo jugar a la Quiniela?

El juego de la Quiniela consiste en realizar apuestas por una cantidad de dinero a números de una, dos, tres o cuatro cifras. Los participantes tienen la opción de elegir entre diferentes sorteos que se llevan a cabo durante el día.

Sorteos de la Quiniela

Los sorteos se efectúan de lunes a sábados, organizados en cinco turnos para comodidad de los apostadores: