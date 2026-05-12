Resultados de la Quiniela del Lunes 11 de Mayo: Nacional y Provincia

¡Revive la emoción! Resultados de la Quiniela del 11 de mayo en Argentina
¿Listo para descubrir qué números se alzaron con el triunfo en la Quiniela? Aquí te traemos todos los resultados del sorteo del 11 de mayo, un juego que mantiene en vilo a millones de argentinos.
La quiniela es el juego de azar más querido en Argentina, con su regulación a cargo de las loterías provinciales. A diferencia de otros juegos, los premios dependen de los aciertos de los apostadores, lo que lo convierte en una experiencia única.
Resultados Quiniela Nacional del 11 de mayo
Los 20 números ganadores son los siguientes:
-
0587
-
5860
-
6040
-
2639
-
6348
-
4401
-
4435
-
7643
-
4887
-
7349
-
3676
-
6757
-
5057
-
3624
-
1386
-
3331
-
4683
-
0184
-
1475
-
7699
Resultados Quiniela Provincial del 11 de mayo
Estos fueron los números seleccionados:
-
2272
-
7227
-
3625
-
2639
-
6348
-
4401
-
4435
-
2942
-
5937
-
3069
-
2404
-
8056
-
7709
-
8920
-
5433
-
9508
-
0643
-
6138
-
2196
-
8452
Resultados de La Primera Nacional del 11 de mayo
Te presentamos los números agraciados:
-
6205
-
0868
-
5770
-
6932
-
6093
-
2062
-
4400
-
2254
-
9538
-
5633
-
5516
-
2949
-
9090
-
7759
-
5713
-
7133
-
3952
-
3918
-
4034
-
6153
Resultados de La Primera Provincia del 11 de mayo
Aquí están los números definitivos:
-
2637
-
5429
-
6119
-
3709
-
0052
-
6641
-
8881
-
0801
-
1288
-
2198
-
7891
-
3955
-
6448
-
3556
-
2921
-
1483
-
7615
-
9293
-
9361
-
4129
Resultados Matutinos del 11 de mayo
Nacional
Los números ganadores fueron:
-
1881
-
3348
-
8173
-
3175
-
6965
-
1572
-
4390
-
3474
-
6598
-
1045
-
5240
-
7977
-
4504
-
2379
-
5934
-
9631
-
9360
-
7606
-
8555
-
8101
Provincial
Los números que destacaron son:
-
0901
-
6470
-
2382
-
0422
-
4160
-
0214
-
6150
-
8382
-
5428
-
2008
-
4734
-
4668
-
5898
-
6428
-
5493
-
1111
-
3209
-
1599
-
1381
-
5044
Resultados Vespertinos del 11 de mayo
Nacional
Los números afortunados son:
-
1643
-
4224
-
5758
-
9427
-
7192
-
5057
-
7288
-
0638
-
4880
-
3271
-
5266
-
4519
-
1324
-
6092
-
0821
-
2977
-
1819
-
7215
-
3855
-
8352
Provincial
Los números elegidos son:
-
3797
-
5464
-
2724
-
5865
-
4212
-
6184
-
5433
-
9673
-
6164
-
4441
-
3470
-
1472
-
4172
-
5187
-
4794
-
4758
-
4429
-
7601
-
8555
-
8101
Resultados Nocturnos del 11 de mayo
Nacional
Los números de la suerte son:
-
1198
-
2452
-
0212
-
2381
-
9976
-
3788
-
5602
-
4038
-
7711
-
0546
-
3770
-
1978
-
6757
-
3175
-
2392
-
4376
-
3555
-
4843
-
3231
-
1654
Provincial
Los números que brillaron son:
-
4648
-
8056
-
2404
-
1109
-
8920
-
5433
-
9508
-
0643
-
6138
-
2196
-
2465
-
6428
-
5493
-
1111
-
3209
-
1599
-
1381
-
5044
-
4843
-
1654
¿Cómo jugar a la Quiniela?
El juego de la Quiniela consiste en realizar apuestas por una cantidad de dinero a números de una, dos, tres o cuatro cifras. Los participantes tienen la opción de elegir entre diferentes sorteos que se llevan a cabo durante el día.
Sorteos de la Quiniela
Los sorteos se efectúan de lunes a sábados, organizados en cinco turnos para comodidad de los apostadores:
- La Previa: 10:15 hs.
- La Primera: 12:00 hs.
- La Matutina: 15:00 hs.
- La Vespertina: 18:00 hs.
- La Nocturna: 21:00 hs.