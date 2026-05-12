Nvidia y Jensen Huang encabezan el ranking de Forbes en mayo de 2026

Las recientes cifras revelan que Jensen Huang, CEO de Nvidia, ha alcanzado un patrimonio neto récord, posicionándose entre los cinco hombres más ricos del mundo gracias a la vertiginosa demanda de tecnología de procesamiento.

El auge de las **unidades de procesamiento gráfico (GPU)**, impulsado por la necesidad en el desarrollo de modelos de inteligencia artificial y centros de datos, ha catapultado la valoración de **Nvidia** a niveles históricos. Según el último informe de Forbes, la fortuna de Huang aumentó un impresionante **22% en los primeros meses** de este año, tras la publicación de resultados financieros que superaron las expectativas del mercado.

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La riqueza de Huang se sustenta en la **infraestructura del silicio**, un sector que ha desviado inversiones de gigantes como Alphabet y Amazon. A diferencia de los hermanos Walton, quienes vieron un crecimiento marginal en sus activos, Nvidia ha prosperado notablemente gracias a la **escasez global de procesadores avanzados**.

El Impacto de la Inteligencia Artificial en la Riqueza de Huang

A lo largo del tiempo, las acciones de **Nvidia** han mostrado un crecimiento constante, desde finales de 2025, beneficiando directamente a Huang, quien posee el **3,5% de la compañía**. Esta situación refleja cómo los pedidos de hardware por parte de gobiernos y corporaciones han acelerado la acumulación de riqueza en el sector tecnológico.

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El ranking de **Forbes** de mayo ha evidenciado una **transferencia de valor desde el software al hardware**, posicionando a Nvidia como un activo muy codiciado en el mercado. La competencia con figuras como **Jeff Bezos** y **Elon Musk** se ha intensificado, con una notable reducción en la brecha patrimonial.

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Bajo la dirección de Huang, Nvidia se ha establecido como la **columna vertebral del sector financiero**, superando incluso a compañías petroleras y bancos en volumen de operaciones diarias. La integración de sus tecnologías en campos como la **medicina genética** y la **conducción autónoma** ha consolidado su posición en un mercado volátil.

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Mientras otros gigantes tecnológicos enfrentan regulaciones, Nvidia ha diversificado su **cadena de suministros** en el sudeste asiático, asegurando la entrega de pedidos hasta 2027. Esta estrategia ha sido esencial para el crecimiento exponencial de la fortuna de Huang durante las últimas semanas de mayo.