Karina Milei se aleja del PRO y propone a un aliado para liderar la SIDE

La Lucha por el Control de los Espías en el Congreso Argentino

Este martes, el oficialismo se prepara para un enfrentamiento decisivo en el Congreso, buscando consolidar el dominio sobre la comisión que supervisa las actividades de los espías del Gobierno. La tensión está en aumento con la candidatura del diputado Sebastián Pareja, impulsada por La Libertad Avanza.

Un Momento Clave para la Política Argentina

La votación, programada para las 17:30 en la Cámara de Diputados, es crucial para la distribución de poder en la comisión que controla las operaciones de la SIDE. De las 14 posiciones disponibles, cinco serán ocupadas por libertarios, con el oficialismo buscando asegurar los ocho votos necesarios para posicionar a Pareja en la presidencia.

Un Escándalo en Puerta

Este movimiento no está exento de controversia. La reciente elección de Pareja ha desatado un nuevo escándalo, ya que el presidente de la Cámara Baja, Martín Menem, había prometido el cargo a Cristian Ritondo. Sin embargo, la insistencia de Karina Milei de que el puesto fuese para alguien de su confianza ha complicado las relaciones con el PRO, generando nuevas tensiones entre las facciones.

Sebastián Pareja junto a Karina Milei y Diego Santilli

El Pulso Interno del Oficialismo

La incertidumbre en torno a los votos refleja la profunda crisis interna del oficialismo. Karina Milei busca establecer su autoridad designando a su candidato, mientras que se enfrenta al poderoso Santiago Caputo, el actual encargado de la central de inteligencia. La situación se torna crítica, especialmente después de que la oposición, en ocasiones, lograra capitalizar desorganización dentro del oficialismo, como ocurrió con Martín Lousteau el año pasado.

Conflictos Adicionales en el Congreso

El día no solo traerá la votación en Diputados. En el Senado también se definirán las autoridades de comisiones importantes, como la que valida decretos presidenciales y la que supervisa a las fuerzas de seguridad. Cada posición representa no solo un cargo, sino un poder significativo dentro de la estructura política del país.

Los antecedentes no son favorables para el oficialismo; el año pasado, intentaron colocar a una diputada en una posición clave, pero su estrategia fue frustrada por una rápida alianza entre peronistas y radicales. Esto ha agregado presión y ha dejado el proceso legislativo en una situación delicada.