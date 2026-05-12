Belgrano enfrenta a Unión en un emocionante duelo en Córdoba

Este martes, Belgrano de Córdoba se enfrentará a Unión de Santa Fe en un emocionante partido que marca el comienzo de los cuartos de final del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol.

El encuentro está programado para las 19:00 y tendrá lugar en el Estadio Julio César Villagra, conocido como el «Gigante de Alberdi». Aún se espera la confirmación del canal de transmisión y de los árbitros que estarán a cargo del partido.

Belgrano: Confiado Tras la Victoria Histórica

Belgrano llega a este desafío con la moral en alto, después de una victoria significativa sobre Talleres de Córdoba en los octavos de final. En ese partido, el «Pirata Cordobés» triunfó 1-0, gracias a un gol de Francisco González, quien anotó tras una magistral asistencia de taco de Lucas Passerini. Sin embargo, Passerini no jugará hoy debido a una tarjeta roja recibida en el mismo encuentro.

El equipo, dirigido por Ricardo Zielinski, se posicionó en el quinto lugar tras la primera fase del torneo, lo que lo ha llevado a esta fase decisiva con gran ilusión.

Unión de Santa Fe: Seguridad Tras Eliminar al Líder

Por su parte, Unión de Santa Fe se siente también muy fuerte, habiendo logrado una sorprendente clasificación a los playoffs. En un emocionante duelo, el «Tatengue» eliminó a Independiente Rivadavia de Mendoza, el mejor equipo de la primera fase, con un 2-1, gracias a las anotaciones de Brahian Cuello y Cristian Tarragona.

Argentinos Juniors y Huracán se Enfrentan en el Otro Cuarto de Final

Otro encuentro destacado de la jornada será el enfrentamiento entre Argentinos Juniors y Huracán, programado para las 21:30 en el Estadio Diego Armando Maradona. Argentinos, bajo la dirección de Nicolás Diez, busca seguir sorprendiendo después de haber terminado en la tercera posición de la Zona B. El equipo dejó atrás a Lanús con un contundente 2-0 en octavos de final.

Por su parte, Huracán logró una de las mayores sorpresas del torneo al vencer a Boca Juniors 3-2 en un emocionante partido de visitante. Con un doblete de Óscar Romero y un gol de Leonardo Gil, el «Globo», dirigido por Diego Martínez, tiene grandes expectativas de avanzar en el campeonato.