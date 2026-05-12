Brote de Hantavirus en el crucero MV Hondius: Sánchez asume responsabilidades

El Crucero MV Hondius Sufre Brote de Hantavirus: Operativo de Evacuación Concluido en Tenerife

La situación con el MV Hondius mantiene en vilo a la comunidad internacional. Ahora que los pasajeros han sido evacuados, el barco se dirige a los Países Bajos para su desinfección y la repatriación de un cuerpo fallecido a bordo.

Brote de Hantavirus y su Impacto en el Crucero El crucero MV Hondius ha estado en el centro de la atención mundial debido a un brote de hantavirus. Con la mayoría de sus pasajeros y parte de la tripulación desembarcados, el barco prosigue su rumbo hacia los Países Bajos, donde una desinfección profunda será realizada y se hará el traslado del cuerpo de una mujer alemana que falleció durante el viaje.

Despliegue de Evacuación en Tenerife Ayer se culminó el operativo de evacuación, con la llegada de aviones de los Países Bajos que recogieron a los pasajeros restantes en Granadilla, Tenerife. La ministra de Sanidad, Mónica García, destacó en una conferencia de prensa que «el Gobierno de España ha actuado con eficacia, compromiso y humanidad».

Cuarentena y Casos Positivos en Madrid En el Hospital Central de Defensa Gómez Ulla en Madrid, los catorce españoles que estaban abordo continúan en cuarentena, la cual durará 42 días. Uno de ellos dio positivo provisional en la primera PCR y ha sido trasladado a una Unidad de Aislamiento y Tratamiento de Alto Nivel (UATAN). Además, se ha reportado un contagio confirmado en una mujer francesa que empeoró su estado durante el vuelo.

Posicionamiento del Gobierno Español El presidente Pedro Sánchez defendió la decisión de acoger al barco, afirmando que España tiene «la responsabilidad legal y la obligación moral» de proteger a sus ciudadanos y ayudar a los necesitados. Su intervención resalta la importancia de la solidaridad en tiempos difíciles, evitando el miedo y el egoísmo.

Lamento por la Pérdida de un Guardia Civil En una rueda de prensa, Sánchez mostró su dolor por la muerte de un guardia civil que participó en la operación de rescate, afirmando: “Su sacrificio nos honra”.

Colaboración Internacional y Respuesta Sanitaria El secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, destacó la colaboración del capitán del MV Hondius en la coordinación de la evacuación. En una próxima rueda de prensa, Sánchez y Tedros Adhanom, director general de la OMS, compartirán información sobre la gestión de la situación.

Estado de Salud de los Pasajeros Hoy, se han reportado síntomas en el pasajero español que dio positivo provisional por hantavirus, aunque su estado es considerado estable. Además, se están realizando pruebas a todos los viajeros que estuvieron en el barco para identificar posibles contagios.