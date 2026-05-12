Video: Arda Saatçi, el ultramaratonista alemán, completa el reto de 600 km del Valle de la Muerte a Los Ángeles

El corredor alemán Arda Saatçi ha logrado una hazaña impresionante al recorrer 604.6 kilómetros desde Death Valley hasta el icónico Santa Monica Pier en Los Ángeles, tardando más de 123 horas en completar esta exigente travesía.

Un Comienzo en la Profundidad

La aventura comenzó en Badwater Basin, el punto más bajo de los Estados Unidos. Saatçi enfrentó un camino desafiante a través de desiertos, carreteras y secciones de la histórica Ruta 66, antes de llegar a la costa del Pacífico el 10 de mayo.

Condiciones Extremas

El desafío se llevó a cabo bajo temperaturas agobiantes que alcanzaron casi los 40°C, poniendo a prueba los límites físicos y mentales del corredor.

Retos Inesperados Durante la Carrera

A lo largo de su recorrido, Saatçi tuvo que lidiar con deshidratación, privación de sueño y, en ciertos momentos, alucinaciones. Estos obstáculos lo llevaron a tomar un descanso médico el tercer día, muestra de la resistencia y las extremas dificultades enfrentadas.

Determinación Más Allá del Tiempo

A pesar de no haber cumplido su meta inicial de completar el recorrido en 96 horas, la perseverancia de Saatçi es un testimonio de la fuerza del espíritu humano y la voluntad de superar los límites.