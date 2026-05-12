Hallan feto de seis meses en un basurero de Entre Ríos

Un hecho desgarrador conmociona a la comunidad de Concepción del Uruguay, en la provincia de Entre Ríos. Este lunes, un feto de aproximadamente seis meses fue hallado dentro de un contenedor de basura, desatando una investigación por parte de las autoridades locales.

El macabro descubrimiento ocurrió cerca de las 11.30 en el barrio Cantera 25, cuando una mujer de 70 años, encargada de arrojar residuos, se topó con el feto y alertó de inmediato a las autoridades.

Intervención Policial y Primeras Confirmaciones

Al lugar acudió personal de la Comisaría 1°, junto a una médica policial que confirmó la identidad del feto como masculino, con aproximadamente seis meses de gestación. Posteriormente, el feto fue trasladado a la morgue del hospital Justo José de Urquiza para realizar estudios forenses.

Investigación en Curso

La Policía Científica también estuvo presente en la escena del hallazgo, preservando posibles pistas. El caso ha comenzado a ser investigado judicialmente, y el subjefe departamental, comisario Javier Leiva, aseguró que se llevarán a cabo pericias médicas en las próximas horas.

Relevamiento de Cámaras de Seguridad

Leiva informó que se ha comenzado un relevamiento de cámaras de seguridad en las cercanías para identificar a la persona que pudo haber dejado el feto en el contenedor. Se analizarán registros de las últimas horas, incluso de la noche anterior y del fin de semana.

Sin Indicios en Centros de Salud

Hasta el momento, no se han reportado ingresos en los centros de salud que pudieran vincularse con un embarazo de este tiempo gestacional. Las autoridades siguen trabajando para recabar más información que sirva para esclarecer el caso.

Próximos Pasos en la Investigación

La Fiscalía está al tanto de los avances en la investigación y ha ordenado las primeras medidas para evaluar la información que emerja de las pericias médicas y del material audiovisual de las cámaras de seguridad.