El Gobierno Intensifica el Ajuste a la Ciencia Antes de la Cuarta Marcha Universitaria

El recorte de fondos decidido por el Gobierno argentino pone en riesgo el funcionamiento de las universidades y el desarrollo científico del país. Este ajuste, que se produce en medio de un claro descontento social, afecta gravemente áreas clave de la educación y la investigación en ciencia y tecnología.

La reciente reducción de casi $110.000 millones en el presupuesto destinado a universidades y ciencia es un golpe contundente para el desarrollo académico en Argentina. Esta medida, impulsada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se formalizó en la Decisión Administrativa 20/2026, generando alarma entre autoridades educativas y estudiantes, justo antes de una crucial movilización nacional.

Impacto Inmediato en el Sistema Educativo

El Ministerio de Educación ha sufrido recortes severos, incluyendo $35.288 millones del Plan Nacional de Alfabetización y $21.686 millones en infraestructura. Además, se han bloqueado cerca de $5.303 millones que estaban destinados a obras y recursos para universidades como la UNLP y la UNSAM.

Un Golpe al Desarrollo Científico

En el ámbito científico, la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) y el CONICET se han visto especialmente perjudicados, con reducciones que paralizan la formación de nuevos investigadores. Solo en becas de investigación, el recorte asciende a $2.049 millones, lo que pone en riesgo el futuro del talento nacional.

Financiamiento en Crisis y Efectos a Largo Plazo

El presupuesto universitario ha caído a *0.47%* del PBI, una cifra alarmante que no se registraba desde hace décadas y que se encuentra por debajo de niveles críticos observados durante crisis anteriores. Esta reducción ha resultado en un descenso del 32% en los salarios docentes y ha llevado a aproximadamente 10.000 renuncias en el sector educativo.

Un Contexto de Descontento Social

Las universidades operan hoy en día al límite de su capacidad, con proyecciones que indican un retroceso histórico en la inversión en educación y ciencia. Al mismo tiempo, el poder adquisitivo de los salarios ha disminuido drásticamente, lo que ha creado una profunda inquietud sobre el futuro del sistema educativo en el país.

Auge de la Inestabilidad Laboral

A medida que se agudiza esta crisis, los números reflejan una grave “fuga de cerebros”, especialmente en áreas estratégicas como la ingeniería y las ciencias. La Universidad de Buenos Aires ha perdido un número significativo de docentes, haciendo que la situación sea insostenible y perjudicando la calidad educativa de las futuras generaciones.

ML