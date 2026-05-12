Tensión en Medio Oriente: Estados Unidos e Israel contra Irán, en vivo – 12 de mayo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reafirmó desde el Salón Oval su compromiso de alcanzar una "victoria total" en el enfrentamiento con Irán, en un contexto de tensiones que parecen lejos de resolverse.

En medio de un anuncio de alto el fuego que Trump califica de «sumamente frágil», el mandatario expresó su desconfianza hacia las intenciones iraníes tras asegurarse de que las capacidades militares del país han sido debilitadas. En sus palabras, el alto el fuego es como «cuando el médico dice: ‘Señor, su ser querido tiene aproximadamente un 1% de probabilidades de sobrevivir'». Este comentario subraya la delicadeza de la situación.

Advertencias de una Respuesta Firme

El presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf, no se quedó atrás en la retórica y afirmó que sus Fuerzas Armadas están listas para dar una «respuesta ejemplar a cualquier acto de agresión». Ghalibaf advirtió que los adversarios de Irán se sorprenderían si decidieran desafiar al régimen persa.

Próxima Reunión con Xi Jinping

Mientras las tensiones aumentan, Trump tiene planeada una reunión a finales de esta semana con el presidente chino, Xi Jinping. Este encuentro podría influir en la dinámica entre Estados Unidos e Irán, así como en las relaciones con otras naciones involucradas en el conflicto.