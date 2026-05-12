Macron agradece a Kipchoge por su ‘paciencia’ tras la carrera matutina en Nairobi

Emmanuel Macron y Eliud Kipchoge Comparten un Jogging Memorable en Nairobi

El presidente francés Emmanuel Macron y el icónico maratonista keniano Eliud Kipchoge se unieron para una emocionante carrera matutina en Nairobi, marcando un momento especial en la gira africana de Macron.

Durante el tercer día de su visita a África, Macron y Kipchoge aprovecharon la frescura de la mañana para recorrer casi ocho kilómetros juntos. Los dos, visiblemente alegres, mantuvieron un ritmo ligero que reflejó la buena energía del encuentro. Kipchoge, famoso por su estilo, llevó sus distintivas mangas blancas, mientras que Macron optó por una camiseta sencilla y shorts cómodos.

Un Ícono del Deporte

Eliud Kipchoge es reconocido como uno de los mejores maratonistas de todos los tiempos. Con dos medallas de oro olímpicas en su haber (Rio 2016 y Tokio 2020) y un título mundial, su carrera ha sido un ejemplo de excelencia. Además, cuenta con 11 títulos de las World Marathon Majors y ha establecido dos récords mundiales oficiales. En 2019, hizo historia al convertirse en la primera persona en completar un maratón en menos de dos horas, con un tiempo de 1 hora, 59 minutos y 40 segundos, en un evento especial en Viena.

Ritmo y Compañerismo

A sus 48 años, Macron, conocido por su afición al running, mantuvo un buen ritmo durante la carrera. Sin embargo, el presidente francés no dudó en agradecer a Kipchoge por su «paciencia», lo que refleja el ambiente colaborativo y amistoso entre ambos. Esta experiencia de jogging se convirtió en un momento de conexión entre el liderazgo político de Francia y el legado de un atleta que ha inspirado a millones.

Agenda de la Visita

Más tarde, en el mismo día, Macron participó en una cumbre económica junto a su homólogo keniano William Ruto en la Universidad de Nairobi, abordando temas clave para el desarrollo y la cooperación bilateral. Este evento marca un paso importante en las relaciones entre Francia y Kenia, que no solo se fortalecen en el ámbito político, sino también a través del deporte y la cultura.