Los Restos de Fray Mamerto Esquiú: Sigue su Ruta de Reliquias

Las Reliquias de Fray Mamerto Esquiú: Un Viaje por la Fe y la Historia Argentina

Las reliquias de Fray Mamerto Esquiú, un emblema religioso argentino, han recorrido un camino marcado por la devoción, el misterio y la historia. Desde el robo de su corazón en 2008, la Iglesia ha reconfigurado su custodia, dando lugar a una ruta espiritual que honra su legado.

Los Descansos Eternos de Fray Mamerto Esquiú

Los restos de Fray Mamerto Esquiú yacen en la Catedral de Córdoba, donde desempeñó el papel de obispo hasta su fallecimiento en 1883. Su vida se apagó el 10 de enero de ese año, en El Suncho, mientras regresaba de una misión pastoral.

Tras su muerte, el cuerpo fue trasladado a Córdoba, generando una conmoción entre los fieles. Se realizó una autopsia que llevó a la extracción de varios órganos, ante sospechas de envenenamiento. Hoy, su tumba es un lugar de memoria y culto.

El Enigma del Corazón Incorrupto

El corazón incorrupto de Esquiú fue custodiado durante años en el convento de San Francisco en San Fernando del Valle de Catamarca, donde se veneraba como una preciada reliquia. Sin embargo, fue víctima de dos robos: un primer hurto en 1990, seguido de otro en 2008, del cual nunca se recuperó. A pesar de la detención de un sospechoso que confesó el acto, el corazón sigue desaparecido, lo que generó un cambio en el enfoque de la Iglesia sobre la protección de estas reliquias.

Las Reliquias en la Actualidad

Hoy, las reliquias de Esquiú están distribuidas en tres localizaciones significativas:

Convento de San Francisco en Catamarca

En la capital catamarqueña, este convento alberga reliquias relacionadas con el fraile, incluyendo parte de su legado histórico vinculado al corazón perdido.

Este templo forma parte del Complejo Cultural Esquiú, que incluye un museo y diversas salas de arte sacro, dedicadas a preservar la historia franciscana en la región.

Catedral Basílica de Nuestra Señora del Valle

Otro punto clave es esta catedral, donde se encuentran una vértebra y una falange del beato. Las reliquias regresaron a Catamarca en 2018, en una ceremonia multitudinaria que recordó su vida y legado.

Catedral de Córdoba

La Catedral de Córdoba es el epicentro del circuito religioso de Esquiú. Allí no solo reposa su sepultura, sino también reliquias de su vida episcopal, lo que la convierte en un lugar de gran interés espiritual y turístico.

Un Itinerario Espiritual en Catamarca

Con el tiempo, Catamarca ha establecido un circuito turístico y espiritual en honor a Esquiú. Este recorrido incluye su casa natal en San José de Piedra Blanca, la iglesia de San Francisco y la Catedral Basílica, entre otros lugares significativos. La beatificación de 2021, que reunió a miles en Catamarca, reforzó su importancia en el patrimonio católico argentino.

La Devoción que Perdura

Las reliquias siguen siendo un poderoso símbolo de conexión física y espiritual con los santos. Para la comunidad católica, la figura de Esquiú es de gran relevancia histórica y política, ya que jugó un rol crucial en la organización constitucional argentina del siglo XIX. Tras más de 140 años, su historia sigue marcada por el misterio, especialmente por el enigma del corazón robado. A pesar de su ausencia, miles de devotos continúan visitando los templos donde se conservan partes de su cuerpo y otros elementos asociados a su vida.