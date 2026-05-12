Cómo Afiliarse a PAMI en 2026: Guía Rápida

El PAMI ha actualizado su normativa para facilitar el acceso a su cobertura médica, extendiendo su protección no solo a jubilados, sino también a familiares y personas en circunstancias especiales.

Afiliación Titular Definitiva: Acceso Directo para Jubilados

Este tipo de afiliación está dirigido a quienes ya reciben una jubilación o pensión nacional. Para activar esta cobertura, es necesario que los descuentos correspondientes estén reflejados en el recibo de haberes del beneficiario.

Trámites: La gestión puede ser realizada por el interesado o por un apoderado registrado.

Otras Modalidades de Afiliación

El PAMI también permite la afiliación de personas en circunstancias especiales:

1. Mayores de 70 años: Individuos que, pese a no contar con un beneficio previsional, cumplen con la edad requerida.

2. Beneficios Internacionales: Residentes en Argentina que reciben pensiones italianas.

3. Accidentes Laborales: Personas que han sufrido accidentes de trabajo desde marzo de 2001.

4. Trámites en Curso: Aquellos que gestionan su beneficio previsional ante la ANSES y requieren atención médica interina.

Afiliación de Familiares a Cargo del Titular

Los titulares de PAMI pueden extender su cobertura a su núcleo familiar. Las personas que pueden ser incluidas son:

– Cónyuges y Convivientes: Esposa/o, concubina/o o parejas unidas civilmente.

– Hijos: Menores de 21 años, hijos con discapacidad y hasta 25 años si son estudiantes.

– Otros Familiares: Padres, abuelos y nietos con discapacidad también pueden ser incorporados.

– Situaciones Legales: Aquellos bajo guarda, tutela o curatela del afiliado.

Para iniciar la afiliación, es fundamental presentar la documentación que certifique el vínculo o la situación previsional correspondiente.