El Aumento del Petróleo y su Efecto en el Descenso del Consumo

La situación actual de los supermercados mayoristas en Argentina es compleja. Nicolás Vaccaneo, propietario de uno de estos negocios, revela cómo el aumento de costos y la disminución del consumo están reconfigurando el sector.

Durante una reciente entrevista con Canal E, Nicolás Vaccaneo destacó que el encarecimiento del petróleo y los incrementos en los costos logísticos están afectando significativamente a la industria. Esta situación, junto con una menor capacidad de stockeo, está generando tensiones considerables en el supermercadismo mayorista.

Impacto del Aumento del Petróleo en el Sector

Vaccaneo explicó que el alza en el precio del petróleo no solo repercute en el costo del transporte, sino que también incide en varios insumos esenciales para la cadena comercial. «El costo del petróleo afecta tanto los fletes como productos de uso diario, incluidos muchos productos plásticos que dependen de este recurso», afirmó.

Traslado de Costos y la Resistencia de las Empresas

A pesar de los desafíos, Vaccaneo señaló que el traslado de costos a precios no ha sido tan abrupto como se esperaba: «Si bien han habido aumentos, aún son moderados». Indicó que muchas empresas proveedoras están siendo cautelosas al considerar nuevos aumentos para no desincentivar las ventas. «Les cuesta decidir si deben incrementar precios, temiendo que eso afecte aún más su volumen de ventas», agregó.

La Necesidad de Liquidez y su Impacto en el Stock

La liquidez se ha convertido en un tema crucial para los negocios del sector. Vaccaneo mencionó que actualmente operan con un stock significativamente menor comparado con años anteriores. «Estamos manejando mucho menos inventario que en 2023 y 2024; la liquidez es fundamental», subrayó.

Señales de Tensión Financiera en el Mercado

El empresario también advirtió sobre la creciente tensión financiera entre clientes y proveedores. «Estamos notando un aumento en los atrasos de pagos y en la cantidad de clientes que enfrentan dificultades para cumplir con sus obligaciones», concluyó.