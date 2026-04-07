El gobernador de Corrientes se reúne en Casa Rosada con Santilli y Caputo por obras clave

En un día de crucial actividad en la Ciudad de Buenos Aires, el gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, mantuvo encuentros significativos en Casa Rosada para gestionar mejoras fundamentales en infraestructura y calidad de vida provincial.

Valdés se encontró con el ministro del Interior, Diego Santilli, y el ministro de Economía, Luis Caputo, donde discutieron proyectos esenciales y necesidades urgentes para Corrientes. A través de sus redes sociales, el gobernador destacó la importancia de estos diálogos para «gestionar lo que Corrientes necesita».

Temas Críticos en la Agenda Provincial

Aunque los detalles técnicos se mantuvieron en reserva, las prioridades de Valdés abarcaron varios puntos cruciales para el desarrollo de la provincia:

Reactivación de la Infraestructura Vial

Una de las solicitudes primordiales fue la reactivación de fondos destinados a la Ruta Provincial 27, esencial para el turismo y la producción en el trayecto que conecta Saladas y Goya.

Avances en Logística Portuaria

El gobernador también trabajó en las gestiones para la habilitación definitiva del Puerto de Ituzaingó, programada para mayo de 2026, y abordó la situación del Aeropuerto de Paso de los Libres, vital para la conectividad regional.

Resolución del Déficit Previsional

Un tema recurrente fue el déficit previsional, cuya solución es de suma importancia en las relaciones fiscales entre la Nación y la Provincia.

Desarrollo de Activos Urbanos

Se discutió la cesión del predio del ex Regimiento y del área del Puerto en la Capital, considerados clave para el progreso logístico y urbanístico en la región.

Al finalizar las conversaciones, Valdés reafirmó su compromiso con la colaboración institucional, enfatizando su misión de mejorar las oportunidades para los correntinos: «El objetivo siempre será mejorar la calidad de vida de los correntinos», aseguró el mandatario tras sus reuniones con los funcionarios nacionales.