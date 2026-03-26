El oficialismo retrasa el debate de la Ley de Glaciares y crecen las dudas sobre los apoyos en Diputados

La reforma de la Ley de Glaciares, que parecía estar a un paso de su aprobación en Diputados, ha tomado un nuevo rumbo. El oficialismo ha decidido convocar a gobernadores de las provincias mineras para discutir el proyecto antes de avanzar en su tratamiento legislativo.

Nuevos Pasos en la Discusión Legislativa

Luego de completar la audiencia pública solicitada por la oposición, el oficialismo anunció que invitará a los gobernadores de las provincias ricas en recursos mineros a participar de una reunión informativa programada para principios de abril. Este giro en la estrategia podría retrasar aún más el despacho del proyecto, sin una fecha concreta para su votación en el recinto.

Convocatorias y Expectativas

Fuentes cercanas a la situación indican que la reunión se llevará a cabo el 1 o el 8 de abril, y contará con la presencia de autoridades de provincias como Catamarca, Jujuy, Salta, San Juan y Mendoza. Aunque algunos gobernadores han mostrado interés en participar en la audiencia pública, se considera que una reunión informativa sería más efectiva para abordar las inquietudes.

Intervención de Especialistas

Mientras el Gobierno evalúa la posibilidad de incluir a técnicos y miembros del IANIGLA para defender la reforma, la oposición también planea sumar a expertos y activistas que no tuvieron la oportunidad de exponer durante la audiencia pública. Esta postura, según Maximiliano Ferraro de la Coalición Cívica, sugiere que el debate se alargará considerablemente.

Desafíos Internos y externas

En el seno del oficialismo, existen diferencias sobre las proyecciones de apoyo al proyecto. Algunos circulan optimistas, asegurando contar con más de 130 votos, mientras que otros advierten que la discusión podría demandar varias semanas, alimentando dudas sobre la viabilidad de la reforma.

Impacto de la Audiencia Pública

La estrategia de tratamiento exprés del proyecto ha cambiado debido a la fuerte presión de la oposición y el riesgo de judicialización. La audiencia pública atrajo a un total de 105.294 inscriptos, un récord histórico, lo que evidencia el alto interés en el tema.

Lo Que Puede Venir

A pesar de que el oficialismo había planeado llevar el proyecto al recinto el 8 de abril, los plazos se han extendido, generando incertidumbre sobre la disponibilidad de votos. Además, la oposición evalúa acciones judiciales, citando la baja participación en la audiencia pública como un argumento clave, ya que de los 180 expositores previstos, solo 96 se presentaron en la primera jornada.

Consecuencias Interjurisdiccionales

La discusión sobre la reforma no solo afecta la gestión de glaciares, sino también la administración de recursos hídricos entre jurisdicciones. La oposición está decidida a discutir cómo este cambio legislativo podría impactar en la distribución y uso del agua en el país.