Daniel Marx: ¿Por qué hay solvencia, pero podría escasear la liquidez por la deuda?

La situación financiera de Argentina sigue suscitando debates. Según el economista Daniel Marx, el país enfrenta nuevos desafíos en cuanto a su deuda, donde la voluntad de pago existe, pero la liquidez es clave para evitar complicaciones mayores.

Durante una reciente participación en el programa Modo Fontevecchia, transmitido por Net TV y Radio Perfil, el reconocido economista Daniel Marx analizó la compleja problemática de la deuda argentina, destacando la «voluntad» de la administración actual para cumplir con sus obligaciones. Sin embargo, también subrayó que el verdadero desafío radica en la liquidez, un aspecto crítico que deberá ser gestionado con cautela.

Entendiendo la Voluntad y Solvencia

Marx explicó que al evaluar la situación de la deuda, podemos dividirla en tres aspectos fundamentales: voluntad, solvencia y liquidez. En lo que respecta a la voluntad, expresó que el gobierno argentino se encuentra motivado a evitar defaults, considerando el impacto negativo que han tenido en el pasado. Desde esta perspectiva, la decisión de pagar no debería depender únicamente del resultado electoral, ya que la tendencia es a evitar costos derivados de un incumplimiento.

La Realidad de la Solvencia

En términos de solvencia, Marx destacó que la relación entre la deuda y el producto interno bruto de Argentina es comparable a la de otros países emergentes. Sin embargo, el país enfrenta una notable dependencia de la deuda en moneda extranjera, mientras que la mayoría de sus ingresos son en pesos. Adicionalmente, resaltó la necesidad de desarrollar fuentes más sostenibles de financiamiento en lugar de depender de organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional.

Desarrollo del Mercado Local

El economista mencionó que el gobierno ha optado por fortalecer el mercado local en lugar de buscar financiamiento externo. A pesar de las proyecciones optimistas sobre la capacidad de cumplir con los pagos de deuda para los próximos años, enfatizó la importancia de prepararse adecuadamente para los vencimientos futuros.

Implicaciones Políticas y Económicas

Cerca de las elecciones, surgen preocupaciones sobre cómo las decisiones económicas pueden influir en el clima político. Marx opinó que las prioridades en Argentina no giran exclusivamente en torno a los vencimientos de deuda, sino que el enfoque debe estar en solventar otros problemas económicos más urgentes, como el desempleo y la caída del consumo.

El Desafío de la Inflación

Respecto a la inflación, Marx analizó que, aunque el país ha enfrentado altos índices, existe una serie de distorsiones estructurales que requieren correcciones. Estas modificaciones deben llevarse a cabo dentro del marco actual de la economía, cuidando el costo social que implican.

El Mercado Cambiario y las Inversiones

En cuanto al mercado cambiario, Marx subrayó que la oferta de dólares ha aumentado gracias a la buena cosecha y a las inversiones provenientes del exterior. Sin embargo, enfatizó la necesidad de usar estas reservas de manera estratégica para enfrentar períodos menos favorables en el futuro.

Finalmente, sobre su experiencia en el Argentina Week en Nueva York, Marx destacó la importancia de crear un ambiente propicio para la inversión a largo plazo. Aunque los pronósticos de una rápida llegada de capitales pueden ser optimistas, las concretizaciones son más lentas, lo que refleja la cautela de los inversores.