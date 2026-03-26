El Parlamento español aprueba una ambiciosa iniciativa para reducir los efectos económicos de la guerra en Irán, que incluye significativos recortes fiscales.

En un movimiento decisivo, el Parlamento de España aprobó el jueves un paquete de medidas que alcanza los €5 mil millones. Este plan busca minimizar el impacto económico provocado por el conflicto en Irán, destacándose principalmente por los recortes en impuestos energéticos.

Detalles del Paquete Económico

Con 175 votos a favor, 33 en contra y 141 abstenciones, la propuesta fue respaldada mayoritariamente. El Primer Ministro Pedro Sánchez, al presentar las medidas, subrayó que están dirigidas a proteger tanto a los sectores productivos como a las poblaciones más vulnerables.

Recortes en Impuestos sobre la Energía

Entre las acciones más significativas se encuentra la reducción del IVA sobre el gas y los combustibles, lo cual se espera que baje el precio en la bomba en hasta €0.3 por litro, lo que equivale a aproximadamente €20 por tanque para un vehículo promedio.

Apoyo Directo a Sectores Específicos

El Estado también implementará un subsidio directo de €0.2 por litro de combustible para operadores de transporte, agricultores, ganaderos y pescadores. A esto se le suma la reducción de impuestos sobre la electricidad.

Aumento de Precios de Combustibles

Desde el 28 de febrero, cuando comenzaron los bombardeos estadounidenses e israelíes contra Irán, los precios de la gasolina en España se dispararon de €1 a €1.8 por litro. Esto ha generado preocupación entre los ciudadanos y los líderes políticos.

Posicionamiento de España en el Conflicto

Sánchez fue enfático al rechazar el uso de bases militares españolas por parte de tropas estadounidenses para un ataque a Irán, una decisión que generó críticas desde la administración de Donald Trump. “Cada bomba que cae en Oriente Medio finalmente impacta, como ya estamos viendo, en los bolsillos de nuestras familias”, afirmó en el Parlamento.

Impacto en la Economía Española

En los últimos años, la cuarta economía más grande de la Unión Europea ha experimentado tasas de crecimiento superiores a las de otros países, impulsadas por el consumo interno, el turismo y las exportaciones. Sin embargo, los funcionarios temen que el conflicto en curso pueda frenar este crecimiento positivo.