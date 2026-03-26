Dariel Fernández, recaudador de impuestos de Miami-Dade, ha levantado la voz en respuesta a las recientes declaraciones del canciller cubano, Bruno Rodríguez. Aseguró que en Estados Unidos no se busca una confrontación, sino un futuro sin miseria para el pueblo cubano.

Fernández cuestionó las afirmaciones de Rodríguez, donde este último sugirió que el país norteamericano tenía intenciones bélicas. El recaudador de impuestos subrayó la importancia de la libertad y la democracia, rechazando categóricamente cualquier concepto que induzca a pensar en un apoyo a la opresión.

Un Llamado a la Verdad

En su mensaje en la red social X, Fernández indicó: “No distorsiones la verdad. Rechazar una acción militar no significa apoyar la tiranía”. La postura refleja un deseo claro por parte de los ciudadanos estadounidenses en pro de una Cuba libre y soberana.

El Clamor por la Libertad Cubana

Fernández afirmó que, lejos de buscar guerras interminables, los habitantes de su país anhelan que el pueblo cubano tenga el derecho a decidir su propio futuro. Este llamado resuena en un momento crítico para las relaciones entre ambos países.