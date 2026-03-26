Las Celebridades Adoptan el Estilo de ‘Peaky Blinders’

El estreno de “Peaky Blinders: El hombre inmortal” en Netflix ha desatado una ola de creatividad en redes sociales, con figuras destacadas como Carlos Tévez y Juan Sebastián Verón adoptando el icónico estilo de la famosa serie británica. Este fenómeno subraya no solo la popularidad de la serie, sino también la influencia que su estética tiene en la moda argentina.

El Regreso de los Shelby

La llegada de la última película de *Peaky Blinders* ha reavivado la fascinación por el universo Shelby, que amalgama drama y un estilo visual inigualable. Esta producción promete cerrar el ciclo de una narrativa que ha cautivado a millones alrededor del mundo.

Un Estilo que Trasciende Fronteras

Desde las calles de Birmingham hasta las pasarelas de Buenos Aires, la serie ha evolucionado de ser solo un relato televisivo a convertirse en un referente cultural. Los trajes de tres piezas, los largos abrigos y las famosas gorras planas proyectan una imagen que resuena con elegancia y rudeza.

Voces de la Moda: Influencias Internacionales

Referentes del diseño, como David Beckham y Matthew McConaughey, han incorporado este lenguaje visual a sus armarios, ampliando la influencia de *Peaky Blinders* en la moda global. Beckham, en particular, ha fusionado las características del estilo Shelby con su marca, Kent & Curwen.

Publicidad y Moda: Un Juego de Intersecciones

La reciente campaña de la película, que incluye a Ousmane Dembélé, un jugador del PSG, ha llevado el estilo de los Shelby a un nuevo nivel. El videí­o promocional, repleto de detalles estilísticos característicos, fusiona la moda, el deporte y el cine, generando un impacto significativo en la cultura visual contemporánea.

Apropiaciones Locales: Tévez y Verón se Visten de Shelby

En el ámbito argentino, Carlos Tévez y Juan Sebastián Verón han hecho su propia interpretación de esta estética. Tévez, en un video donde se presenta como un «Shelby criollo», mezcla humor y estilo, mientras que Verón toma prestado el rigor visual del personaje, creando una conexión entre la moda y el contexto futbolístico local.

Un Otoño que Anuncia Regresos

Con la llegada del invierno, la estética Shelby vuelve a ser relevante. Colores oscuros y texturas ricas se imponen, mientras que la sastrería a medida toma el protagonismo en un mercado que históricamente se ha inclinado hacia lo informal. Este estilo, que combina tradición y audacia, se revela como una opción atractiva para quienes buscan un look distintivo y poderoso.

La Influencia Duradera de «Peaky Blinders»

Más de diez años después de su debut, *Peaky Blinders* sigue dejando su huella en la cultura fashion. La serie demuestra que las ficciones pueden trascender su tiempo, adaptándose y resonando en nuevas generaciones. Cada prenda inspirada en los Shelby, desde las gorras hasta los chalecos, cuenta una historia que continúa viva en la moda contemporánea.