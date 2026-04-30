El Tren Patagónico Amplía su Flota con Nuevas Unidades de General Guido a Pinamar

Un cambio significativo en el transporte ferroviario argentino se avecina con la llegada de cochemotores a la Patagonia, marcando el fin del servicio a Pinamar.

Fin de una Era: Adiós al Servicio entre Plaza Constitución y Pinamar

La reciente transferencia de cochemotores CAF Serie 593 a Tren Patagónico pone fin al servicio entre Plaza Constitución y Pinamar, un trayecto que permanece inactivo desde abril del año pasado. Este cambio elimina las esperanzas de reactivar otros ramales debido a la falta de material rodante.

Cochemotores con un Nuevo Destino

Estos cochemotores, reconocidos por su diseño y versatilidad para trayectos de media distancia, recibirán mantenimiento para adaptarse a las duras condiciones climáticas de la Patagonia. Se espera que contribuyan a mejorar la conectividad entre y dentro de las localidades de Río Negro, ayudando a optimizar el transporte de pasajeros en la región.

Conectando Puntos Estratégicos en la Patagonia

El Tren Patagónico tiene planes ambiciosos para utilizar estas unidades en rutas clave que enlazan la costa con la cordillera. La atención de los vecinos a lo largo del trayecto es palpable, ya que esta nueva fase promete transformar la movilidad regional y mejorar las opciones de transporte para los ciudadanos.

Un Impacto Vital en la Vida Cotidiana

Las formaciones se destinarán principalmente a la ruta entre Viedma y San Antonio Oeste. Este recorrido es crucial para facilitar el acceso a servicios de salud y trámites administrativos en la capital provincial, beneficiando directamente a los habitantes de la zona.

Potencial Turístico hacia la Cordillera

Además, se anticipa que estas unidades refuercen el turismo hacia la cordillera, llegando incluso a San Carlos de Bariloche. Sin embargo, el desafío del relieve patagónico y las circunstancias climáticas exigirá el máximo rendimiento de estos trenes, que ahora tendrán una nueva misión social en un entorno totalmente diferente.