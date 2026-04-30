Re/Max: La Fusión Global que Transformará las Oficinas en Córdoba

La reciente fusión global entre RE/MAX y la firma tecnológica The Real Brokerage promete innovaciones en el sector inmobiliario, pero en Córdoba la situación se mantiene estable. No habrá modificaciones inmediatas en la operación, asegurando un enfoque continuo en el servicio al cliente.

La fusión global entre RE/MAX y The Real Brokerage, estimada en US$ 880 millones, marca el inicio de una nueva era con la creación del “Real Remax Group”. Sin embargo, desde la oficina local de Córdoba expresan que, a corto plazo, no se producirán cambios en sus operaciones.

Un Proceso Sin Cambios Drásticos

Referentes del sector local, como Maira García Lucero de RE/MAX Social Córdoba, aseguran que este movimiento no afectará la relación con los clientes ni el modelo de trabajo existente. La estructura de franquicias independientes permite a cada oficina operar con autonomía, lo que refuerza esta afirmación.

Estabilidad Contractual en el Mercado Inmobiliario

Las franquicias en Argentina cuentan con acuerdos de larga duración, que van de 15 a 20 años, lo que proporciona una base sólida y confiable en momentos de transformación global.

Desde Córdoba, Josefina Avedaño, coordinadora de Branding, reafirma que las oficinas continuarán bajo el mismo modelo y no se prevén cambios inmediatos en la marca. Actualmente, la red cuenta con 12 oficinas activas que seguirán operando con normalidad.

Transformaciones Tecnológicas a la Vista

A pesar de la estabilidad operativa, la fusión impactará en el ámbito tecnológico. Se espera la incorporación de herramientas de inteligencia artificial y automatización, que optimizarán la gestión de propiedades y potenciarán el desempeño de los agentes en Córdoba.

El Vínculo Humano Esencial

Desde la red, se enfatiza que la prioridad es mejorar la productividad con tecnología, evitando reemplazar el rol humano. En un mercado como el argentino, el enfoque personal sigue siendo fundamental en las transacciones inmobiliarias.

Hasta el momento, la reacción ante la fusión ha sido positiva. Avedaño señala que “los clientes están informados y no inquietos”, reflejando un ambiente de tranquilidad y compromiso en el trabajo interno.

Córdoba y su Éxito en el Contexto Nacional

La provincia se destaca como un pilar clave dentro de RE/MAX Argentina, que a su vez es reconocida a nivel mundial. Esta posición fortalece la confianza en la continuidad del modelo actual, a pesar de los cambios globales que se están implementando.

Conforme avanza la fusión, se anticipa la llegada de nuevas herramientas que no solo optimizarán procesos, sino que también reducirán costos en un mercado cada vez más desafiante y digitalizado.

En definitiva, aunque la fusión conlleva cambios en el ámbito global, la operativa local de RE/MAX en Córdoba permanecerá intacta en el corto plazo. Los ajustes llegarán de manera gradual, con el objetivo de reforzar el papel del agente inmobiliario, manteniendo siempre la calidad en el servicio.