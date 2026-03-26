Europa ofrece 850 empleos para colombianos: salarios de hasta $11 millones y atractivos beneficios

Con la mirada puesta en el talento colombiano, una destacada convocatoria internacional abre la puerta a 850 empleos en diversos sectores de Europa. ¡No te pierdas esta chance de avanzar en tu carrera profesional!

Europa ha focalizado su atención en los profesionales colombianos con una nueva iniciativa laboral que ofrece 850 oportunidades de empleo. De estas, 400 posiciones se encuentran en Polonia, principalmente en los sectores industrial y agrícola, mientras que 450 vacantes están destinadas a prácticas en España, enfocándose en turismo y hotelería.

Impulsando el Acceso a Nuevas Oportunidades

Esta convocatoria está diseñada para facilitar el acceso al empleo formal y al desarrollo profesional de los colombianos en el exterior, en un contexto que ha visto un aumento significativo en la migración. La organización Work and Travel Culture Exchange Au Pair es la encargada de conectar a los trabajadores colombianos con empresas europeas que enfrentan escasez de mano de obra en sectores críticos.

¿Qué Oportunidades Existen en Polonia?

En Polonia, la demanda laboral se concentra en áreas como la construcción, metalmecánica, producción industrial y agricultura especializada. Las vacantes ofrecen puestos operativos y técnicos, dirigidos a personas entre 18 y 50 años, con énfasis en cubrir vacíos laborales en estos sectores.

Salarios y Beneficios Atractivos

La remuneración varía según el cargo y la experiencia, con salarios operativos que oscilan entre US$900 y US$1.400 mensuales. Para posiciones técnicas, los sueldos pueden alcanzar entre US$1.300 y US$1.800, y en algunos casos especializados, se ofrecen hasta US$2.200 mensuales. Además, se incluye alojamiento compartido (en ocasiones cubierto) y seguro médico, así como un apoyo en el aprendizaje del idioma para facilitar la adaptación.

Oportunidades en España

La convocatoria también abre 450 plazas en España para prácticas en turismo y hotelería, ideales para estudiantes que buscan fortalecer su perfil profesional. Estas experiencias, que duran entre tres y seis meses, incluyen un incentivo económico y acompañamiento durante la estancia.

Vacantes para Instaladores de Redes Eléctricas

Además, se destacan 200 vacantes para instaladores de redes eléctricas en España, con salarios que inician en 1.833 euros mensuales, y beneficios adicionales como tiquetes aéreos cubiertos y alojamiento el primer mes.

Cómo Inscribirse

El proceso de inscripción para estas vacantes estará disponible hasta el 31 de marzo o hasta agotar los cupos. Los interesados deberán registrarse y actualizar su hoja de vida en la plataforma del Sena, asegurando cumplir con todos los requisitos solicitados por las empresas europeas.

Perspectivas Futuras

La empresa encargada cubrirá los costos migratorios y brindará asesoría legal para regularizar a los seleccionados en España. Hasta la fecha, más de 250 colombianos han viajado a Polonia bajo este esquema, logrando integrarse exitosamente en el mercado laboral europeo.