¿Por qué este gurú descarta Bitcoin y el oro como refugios de valor?

El reconocido analista Jim Cramer ha encendido el debate financiero al cuestionar la seguridad de invertir en oro y criptomonedas, proponiendo una mirada fresca frente a la inestabilidad económica.

25.03.2026 • 17:50hs • Atención inversores

Jim Cramer, el influyente conductor de Mad Money en CNBC, ha sacudido los cimientos del mercado con una impactante crítica a las criptomonedas y al oro, poniendo en tela de juicio su valor como refugios financieros.

Cramer y su Crítica a las Criptomonedas y el Oro

Durante su intervención, Cramer observó que la premisa de que el oro y las criptomonedas son activos seguros en tiempos de crisis económica no tiene fundamento. Para él, estos instrumentos carecen de la estabilidad necesaria para proteger el patrimonio ante la inflación y la inestabilidad geopolítica.

Al referirse a las criptomonedas, destacó la volatilidad de activos como Bitcoin y Ethereum, lo cual los descalifica como refugios de valor en momentos de incertidumbre. Según Cramer, en situaciones de pánico, los inversores requieren liquidez inmediata y seguridad legal, aspectos que las criptomonedas no garantizan constantemente.

Confusión entre Especulación y Protección Financiera

Cramer advirtió sobre el riesgo de que muchos inversores confundan la especulación empresarial con la verdadera protección financiera. Esta mala interpretación podría conducir a pérdidas significativas en un contexto de crisis económica severa.

Jim Cramer, analista y conductor del programa «Mad Money» en CNBC

El Oro: Un Refugio Menos Fiable

En una crítica inesperada, Cramer no dejó a un lado al oro, tradicionalmente considerado un refugio seguro. Sostuvo que su reciente desempeño ha sido decepcionante y que ya no responde adecuadamente a las presiones inflacionarias, en parte debido a la digitalización y a la aparición de nuevos instrumentos financieros que han hecho que el oro pierda relevancia.

Recomendó a los inversores enfocarse en la generación de flujo de caja real y en empresas con estructuras financieras sólidas que ofrezcan productos tangibles y sean capaces de mantener sus márgenes de beneficio y dividendos, incluso en períodos de contracción económica.

La Clave Está en la Calidad

El mensaje de Cramer es claro: en un entorno de incertidumbre, el efectivo y las acciones de alta calidad son la mejor estrategia de supervivencia financiera. Su advertencia llega en un momento clave, en el que la correlación entre diversos tipos de activos parece haberse debilitado, lo que hace aún más crucial tomar decisiones informadas.