Juan Palomino: «La fama no me interesa»

La multipremiada obra “El divorcio del año” no solo desafía las convenciones sobre las relaciones interpersonales, sino que también abre un espacio para que Juan Palomino, su protagonista, reflexione sobre sus propias vivencias familiares y profesionales. El actor nos comparte, en esta entrevista, su mirada sobre la paternidad, la exposición mediática y su historia de amor con Charo Bogarín.

Un Vínculo Familiar en Época de Redes

En “El divorcio del año”, Palomino desempeña un papel que refleja las complejidades de las relaciones modernas, incluidos los vínculos entre padres e hijos. “La obra me invitó a reflexionar sobre mi rol como padre y cómo mi carrera ha influido en la vida de mis hijos”, cuenta Juan, un actor que ha sabido navegar entre su carrera y su vida personal.

La Paternidad en el Centro de la Reflexión

Palomino, que es padre de tres, admite que su enfoque hacia la paternidad cambió con el tiempo. “He sido un padre más presente con los dos últimos. A mi hija Sofía, que creció durante mis años de popularidad, le tocó experimentar esa etapa sin que yo me cuestionara cómo ella la vivía”, revela. Afortunadamente, en la actualidad, siente que ha encontrado un mejor equilibrio.

Divorcios y Nuevas Oportunidades

El tema del divorcio resuena profundamente en la vida de Palomino. “Mis tres divorcios han sido frutales para mis aprendizajes”, señala, reflexionando sobre cómo las circunstancias de su vida personal han moldeado su percepción del amor y la familia.

Un Camino desde la Amistad hasta el Amor

Su relación actual con la cantautora Charo Bogarín comenzó como una amistad forjada en el cine. “Charo me ayudó a entender la dinámica de una pareja. Hoy tenemos una relación en la que nuestros hijos y exparejas se reúnen, lo que demuestra que el respeto y amor son la clave”, expresa el actor, quien rememora cómo la complicidad mutua fortaleció su vínculo.

Construyendo Juntos

Palomino destaca su admiración por Charo no solo como artista, sino por su valor y su capacidad de sobrellevar el dolor a través del arte. Juntos, a menudo participan en presentaciones que combinan su amor por la música con la actuación, una experiencia que lo hace sentir más vivo que nunca.

Redes Sociales: Una Herramienta de Conexión

Al ser consultado sobre su relación con las redes sociales, Palomino admite haberlas integrado de manera gradual. “Las uso principalmente para promocionar mi trabajo, aunque a veces me expresado sobre temas políticos, especialmente en Facebook”, menciona.

Un Galán Que Aceptó su Papel

El actor también revela su evolución respecto a su imagen pública. “Tardé en aceptarme como galán, ya que en mis inicios sentía que no encajaba con los estereotipos de la televisión”, comenta, recordando cómo finalmente entendió que podía redefinir ese rol a su manera.

Proyectos Futuros: Nuevos Desafíos y Creaciones

En cuanto a sus planes a futuro, Palomino menciona su participación en obras como “El beso en el asfalto” y una miniserie para Netflix, “El futuro es nuestro”, que explora un mundo distópico. “Siento que siempre hay un nuevo desafío que enfrentar”, concluye.