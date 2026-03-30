Testigo del ataque en Santa Fe: ‘Disparaba sin piedad’

Escalofriante tiroteo en una escuela de Santa Fe: un alumno perdido y varios heridos

Una mañana de terror se desató en la escuela normal Mariano Moreno de San Cristóbal, Santa Fe. La tragedia se desató cuando un estudiante de cuarto año abrió fuego, dejando un saldo trágico: un joven fallecido y varios heridos.

La mañana del incidente comenzó como cualquier otra, pero se tornó en caos alrededor de las 7:15. Axel, un estudiante presente en el patio, describió el horror que vivieron. Al escuchar el estruendo, pensó inicialmente que se trataba de un accidente, pero pronto comprendió la magnitud de lo que estaba sucediendo.

Desenlace inesperado en el patio escolar

Con el timbre a punto de sonar para izar la bandera, un disparo resonó en los pasillos de la escuela. «Cuando escuchamos el tercer disparo, nos dimos cuenta de lo que ocurría y salimos corriendo», relató Axel, quien fue testigo del momento crítico. El agresor, a pesar de su actuar violento, mantenía una calma inquietante.

Cómplice del ataque

Según los relatos, el ataque comenzó en el baño del primer piso, donde el atacante se encontró con su víctima y disparó. Axel recordó que el joven lanzó un grito aterrador: “Sorpresa”, antes de continuar con su ataque indiscriminado. «Disparaba a quien se cruzara en su camino», añadió.

Un perfil inesperado del agresor

Los compañeros del agresor lo describieron como un chico tranquilo y amigable, relacionado con el mundo del básquet. Sin embargo, algunos testimonios sugieren que pudo haber enfrentado episodios de acoso escolar. «Siempre se lo veía feliz y sin problemas», comentaron, pero también se especuló sobre posibles conflictos familiares.

Momentos de pánico y desesperación

Los estudiantes huyeron en un estado de pánico total. Un compañero del fallecido relató que todos pensaron que eran ruidos de explosiones detonando. «Nunca olvidaremos esa mañana; la muerte de nuestro compañero nos marcará para siempre», lamentó.

Reacción de los padres y las autoridades

Diego, padre de dos alumnas del colegio, comentó sobre la conmoción que vivieron los chicos. «Mis hijas hicieron todo lo posible para escapar», dijo, describiendo cómo algunos estudiantes rompieron ventanas en un intento desesperado por salir. La escuela fue evacuada rápidamente y se implementó un amplio operativo de seguridad en la zona.

Estado de los heridos

Los otros dos estudiantes que resultaron heridos se encuentran fuera de peligro, según el director del Hospital San Cristóbal. No obstante, muchos jóvenes sufrieron cortes y golpes en su intento de escapar del tiroteo.