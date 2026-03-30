¡Atención! La lista negra de ARCA que podría frenar tus transferencias y tarjetas desde abril

Desde abril de 2026, quienes se encuentren en la lista negra de ARCA enfrentarán severas restricciones en sus operaciones financieras. Conoce cómo verificar tu estado y tomar medidas para solucionarlo.

Desde abril, ARCA implementará una medida que restringe el uso de tarjetas de crédito, débito, transferencias y pagos con QR a miles de contribuyentes. Esta acción se lleva a cabo en colaboración con el Banco Central de la República Argentina (BCRA), con el objetivo de frenar la evasión fiscal y el lavado de dinero.

Los individuos que figuren en la «Base de Contribuyentes no Confiables» se verán imposibilitados de operar con sus cuentas, lo que resalta la importancia de verificar el estado de su CUIT.

¿Por qué ARCA bloquea cuentas y transacciones en abril?

ARCA identifica irregularidades mediante un cruce exhaustivo de datos. Las razones más comunes para figurar en la lista negra incluyen:

Declaraciones impositivas incompletas o contradictorias, movimientos de dinero no justificados, ausencia de documentación respaldatoria y actividades económicas que no coinciden con los ingresos declarados.

Cómo verificar si tu CUIT está en la lista negra de ARCA

Comprobar tu situación es sencillo y solo requiere unos minutos:

1. Visita el sitio web de ARCA.

2. Accede a la sección «Estado administrativo del CUIT».

3. Consulta si tu CUIT presenta restricciones para operar.

4. Lee qué tipo de limitaciones se aplican en tu caso.

Pasos para salir de la lista negra de ARCA

Si te encuentras en la lista, puedes iniciar un proceso de regularización presentando la documentación adecuada. Aquí te mostramos cómo:

1. Ingresa al sitio de ARCA nuevamente.

2. Ve a la sección «Estado administrativo del CUIT».

3. Sube la documentación solicitada en formato digital.

4. Espera la evaluación del organismo, que se enviará a tu domicilio fiscal electrónico.

Una vez que tu situación se regularice, todas tus cuentas bancarias y tarjetas se reactivarán, permitiéndote operar con normalidad. Sin embargo, este proceso puede variar en duración según la complejidad del caso, así que mantente alerta a las notificaciones en tu domicilio fiscal electrónico para conocer el resultado y evitar prolongar el bloqueo innecesariamente.