Dólar hoy: Cotización del lunes 30 de marzo de 2026

Dólar Blue: Cotizaciones y Tendencias del Lunes 30 de Marzo
El dólar blue abre la semana marcando valores altos que afectan a los distintos segmentos del mercado cambiario argentino. A continuación, repasamos las cotizaciones más relevantes del día.
Valor del Dólar Blue al Lunes 30 de Marzo
Hoy, el dólar blue se encuentra a $1.395 para la compra y $1.415 para la venta, reflejando un incremento que ha generado atención en los mercados.
Dólar Oficial: Cotización Actual
Según la pizarra del Banco de la Nación Argentina (BNA), el dólar oficial se cotiza a $1.355 para la compra y $1.405 para la venta.
Cotización de los Dólares Financieros
Dólar MEP
El dólar MEP, también denominado dólar bolsa, cotiza hoy a $1.422,40 para la compra y $1.431,10 para la venta.
Dólar Contado con Liquidación (CCL)
El dólar contado con liquidación (CCL) se encuentra a $1.473,70 para la compra y $1.475,10 para la venta, lo que indica una tendencia en la búsqueda de refugio por parte de los inversores.
Dólar Cripto y Dólar Tarjeta
A través de las operaciones en criptomonedas, el dólar cripto se posiciona hoy en $1.479,40 para la compra y $1.479,50 para la venta. En tanto, el dólar tarjeta se establece en $1.826,50, funcionando como referencia en las compras en el exterior.
Riesgo País en Niveles Críticos
El riesgo país, que mide la diferencia entre los bonos del Tesoro de Estados Unidos y los de Argentina, se ha situado en 615 puntos básicos. Este indicador es clave para entender la confianza de los inversores en el mercado nacional.