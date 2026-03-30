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Dólar hoy: Cotización del lunes 30 de marzo de 2026

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Dólar Blue: Cotizaciones y Tendencias del Lunes 30 de Marzo

El dólar blue abre la semana marcando valores altos que afectan a los distintos segmentos del mercado cambiario argentino. A continuación, repasamos las cotizaciones más relevantes del día.

Valor del Dólar Blue al Lunes 30 de Marzo

Hoy, el dólar blue se encuentra a $1.395 para la compra y $1.415 para la venta, reflejando un incremento que ha generado atención en los mercados.

Dólar Oficial: Cotización Actual

Según la pizarra del Banco de la Nación Argentina (BNA), el dólar oficial se cotiza a $1.355 para la compra y $1.405 para la venta.

Cotización de los Dólares Financieros

Dólar MEP

El dólar MEP, también denominado dólar bolsa, cotiza hoy a $1.422,40 para la compra y $1.431,10 para la venta.

Dólares en el Mercado
Dólar Blue al Lunes 29 de Marzo

Dólar Contado con Liquidación (CCL)

El dólar contado con liquidación (CCL) se encuentra a $1.473,70 para la compra y $1.475,10 para la venta, lo que indica una tendencia en la búsqueda de refugio por parte de los inversores.

Dólar Cripto y Dólar Tarjeta

A través de las operaciones en criptomonedas, el dólar cripto se posiciona hoy en $1.479,40 para la compra y $1.479,50 para la venta. En tanto, el dólar tarjeta se establece en $1.826,50, funcionando como referencia en las compras en el exterior.

Riesgo País en Niveles Críticos

El riesgo país, que mide la diferencia entre los bonos del Tesoro de Estados Unidos y los de Argentina, se ha situado en 615 puntos básicos. Este indicador es clave para entender la confianza de los inversores en el mercado nacional.

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