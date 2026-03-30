Tragedia en Santa Fe: Adolescente armado asesina a compañero de 13 años en escuela

Un alarmante tiroteo sacudió la mañana de este lunes en San Cristóbal, donde un menor de 15 años irrumpió en la Escuela N° 40 Mariano Moreno, dejando un saldo trágico: un estudiante de 13 años perdió la vida y otros dos resultaron heridos.

Un Acto que se Tornó en Pesadilla

El fatídico evento se produjo alrededor de las 7 de la mañana, durante el izamiento de la bandera. El agresor, armado con una escopeta, abrió fuego mientras los estudiantes se alineaban en el patio. La noticia ha causado una profunda conmoción en la comunidad educativa y en toda la provincia.

Reacciones Instantáneas y Duelo Municipal

La Municipalidad de San Cristóbal, que alberga a aproximadamente 15,000 habitantes, declaró un duelo municipal a raíz de la tragedia. El gobernador Maximiliano Pullaro, visiblemente afectado, suspendió su agenda oficial y envió de inmediato a tres ministros a la localidad para brindar apoyo a la comunidad.

Detalles del Atragantador Suceso

Julián, padre de uno de los jóvenes presentes, compartió que dejó a su hijo en la escuela a las 7:10. Poco después, recibió la devastadora noticia sobre los disparos. Su hijo, aterrorizado, llegó a casa visiblemente alterado y con lágrimas en los ojos.

Un compañero que presenció el tiroteo relató que, aunque no vio al atacante, escuchó el estallido del arma. «Pensamos que era una explosión», comentó. Muchos estudiantes, en medio del pánico, saltaron los muros de la escuela para escapar, y un video de la escena ha comenzado a circular en redes sociales, mostrando el caos que reinó en el lugar.

La Víctima y el Impacto en la Comunidad

El joven fallecido cursaba el primer año de secundaria, y un amigo cercano recordó con tristeza su amistad. «Nunca olvidaremos su muerte, será un recuerdo imborrable», expresó.

Un Establecimiento sin Antecedentes de Violencia

La escuela, reconocida por su alta concurrencia y oferta educativa variada, ha funcionado sin reportes de incidentes graves. «Siempre ha habido pequeños conflictos, pero nada de esta magnitud», afirmó Julián, el padre angustiado. «Este tipo de sucesos parecen parte de otras realidades, no la nuestra».

Acciones del Gobierno Provincial

El gobernador Pullaro, quien se enteró de lo sucedido a las 7:20, reaccionó de inmediato. «Estoy muy golpeado», confesó, mientras se movilizaba para coordinar la respuesta ante una tragedia de tal envergadura.

Entre los ministros que viajaron a San Cristóbal se encontraba el de Seguridad, Pablo Cococcioni; el de Educación, José Goity; y la de Salud, Silvia Ciancio, quienes tienen la tarea de brindar asistencia emocional a los afectados y a la comunidad educativa en su conjunto.

Noticia en desarrollo