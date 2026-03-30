Municipalidad y Suoem cierran paritaria: 26,5% de aumento en cuotas

La Municipalidad de Córdoba ha llegado a un acuerdo significativo con el gremio de los trabajadores municipales, Suoem, que establece un incremento del 26,5% en cuotas para el año en curso, asegurando así una mejora en las condiciones salariales de los empleados.

Detalles del Acuerdo Paritario

El reciente pacto surge tras un exhaustivo proceso de negociaciones con el Departamento Ejecutivo. Este acuerdo será vigente a lo largo de 2026 y se enmarca dentro de las conversaciones paritarias del año.

Ariel König, secretario de prensa del Suoem, comentó que el cuerpo de delegados prácticamente por unanimidad autorizó a la junta directiva a aceptar la propuesta presentada, tras un intenso diálogo. “Fue una de las negociaciones más desafiantes en tiempos recientes y aborda varios puntos que son esenciales para nosotros”, declaró durante su participación en el programa “6 en punto” de Punto a Punto Radio 90.7.

Preservación del Poder Adquisitivo

König también subrayó que el eje central de las discusiones fue salvaguardar el poder adquisitivo de los trabajadores. “No se resignará ni un solo punto frente a la inflación. No deseamos ganar un punto más, pero tampoco perder ninguno”, enfatizó el portavoz del sindicato.

“La propuesta contempla todo lo que se debe a la inflación acumulada hasta febrero de 2026, asegurando que lo que está establecido en la pauta salarial es completamente justo y necesario”, resaltó König.

Beneficios del Aumento

El aumento acordado se presenta como totalmente remunerativo y en blanco, lo que también incluye ventajas significativas para los jubilados. “Es acumulativo y porcentual, lo que proporciona una base sólida para todos los trabajadores”, destacó.

König explicó que este aumento está diseñado para consolidar la inflación del pasado, haciendo referencia a la cifra de 26,46% que se debía según el IPC Córdoba, que se refleja en la propuesta actual.