El ministro de Hacienda, Luis «Toto» Caputo, expresa un renovado optimismo sobre la economía argentina, destacando mejoras en el consumo e importaciones que benefician al consumidor.

Un Indicador del Consumo en Crecimiento

Caputo señala que el mercado de artículos para el hogar ha mejorado notablemente, permitiendo a los consumidores acceder a productos de mejor calidad y a precios más bajos. Según el ministro, la competencia en el sector ha llevado a una mayor eficiencia, beneficiando el bolsillo de la gente.

Desacuerdo en las Estadísticas

A pesar de sus afirmaciones, las cámaras de comercio indican que las ventas continúan en baja. Expertos advierten que la elección de productos más económicos no indica una reactivación, sino una estrategia de reducción de gastos ante la disminución del poder adquisitivo.

Consumo de Bienes Durables en Ascenso

Caputo también menciona que el crecimiento del consumo no se limita a bienes de uso diario. Afirma que las personas están adquiriendo más casas y autos, aunque los registros de concesionarias e inmobiliarias no reflejan este aumento de manera inmediata.

Desajuste en los Indicadores Económicos

Mientras el gobierno proclama que la economía ha comenzado a recuperarse, las cifras de la industria y la construcción siguen siendo preocupantes. Caputo espera que la percepción de mejora se traduzca pronto en un bienestar más generalizado.

Esperanza en un Futuro Próximo

Para el equipo económico, el éxito del actual plan depende de que la sociedad empiece a notar estas pequeñas reformas en su costo de vida. Aún así, Caputo reafirma su confianza: la reactivación económica ya está en marcha, y los primeros signos se reflejan en los estantes del comercio.