Los Nuevos Acuerdos de Defensa de Ucrania en el Golfo: Lo Que Firmó Zelenskyy

El presidente Volodymyr Zelenskyy anunció un acuerdo integral con los países del Golfo para fortalecer su defensa aérea ante las amenazas de drones iraníes. Este pacto representa un avance significativo en las relaciones militares de Ucrania en la región.

En un regreso de su reciente gira por Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Qatar y Jordania, Zelenskyy afirmó que Ucrania proporcionará un sistema completo de defensa aérea que incluye drones marítimos y tecnología de guerra electrónica. «No solo se trata de interceptores, sino de un enfoque integral que incluye líneas de defensa y software», destacó el presidente ucraniano.

Una Estrategia Naval Innovadora

Durante una conversación por WhatsApp con periodistas, Zelenskyy también reveló que los drones marítimos de Ucrania forman parte de los acuerdos alcanzados con las naciones del Golfo. La flota de drones navales de Kyiv ha evolucionado en los últimos años, demostrando su efectividad al infligir pérdidas significativas a las fuerzas rusas en el Mar Negro. Drones como el Magura-V5 han formado parte de estas operaciones exitosas.

Compartiendo Conocimientos Estratégicos

Además, Ucrania está dispuesta a transferir su experiencia en la reactivación de rutas comerciales marítimas utilizando sus drones. “Hemos compartido nuestra experiencia sobre el funcionamiento del corredor del Mar Negro”, explicó Zelenskyy, enfatizando la eficacia de las Fuerzas Armadas ucranianas en restablecer la actividad en esta zona estratégica.

La Diplomacia Alimentaria y la Iniciativa del Mar Negro

En un contexto más amplio, el enviado especial de la Unión Europea para la región del Golfo, Luigi Di Maio, mencionó la necesidad de replicar el modelo de la Iniciativa de Granos del Mar Negro para desbloquear el Estrecho de Ormuz. Esta iniciativa, implementada en 2022, permitió que Ucrania exportara granos de forma segura, pero finalizó un año después cuando Rusia se retiró del acuerdo.

¿Qué Gana Ucrania con Este Acuerdo?

Para Ucrania, los acuerdos con los países del Golfo representan una excelente oportunidad para expandir sus exportaciones militares a nivel global. Zelenskyy había anunciado previamente la intención de abrir su industria de defensa al mundo, ofreciendo armas probadas en el campo de batalla a sus aliados.

Prioridades de Defensa y Recursos Críticos

Una de las prioridades más importantes para Ucrania es mejorar su defensa aérea frente a los misiles balísticos rusos. Zelenskyy indicó que el país enfrenta escasez de misiles PAC-3 para los sistemas de defensa Patriot, que están siendo desviados en gran medida hacia el Medio Oriente. “Estamos comprometidos a asegurar que Ucrania obtenga lo necesario para su defensa”, afirmó.

El presidente ucraniano agregó que, aunque no brindó detalles específicos sobre discusiones en el Medio Oriente, el compromiso de trabajar en esta área se mantiene firme, asegurando que Ucrania continuará avanzando en el desarrollo de sus propios sistemas antibalísticos.