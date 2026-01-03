K presiona al PRO y la UCR por la reforma de la Ley de Inteligencia

La angustia en la política argentina crece a medida que se implementa un decreto que otorga mayores facultades a la Secretaría de Inteligencia. La oposición se agrupa en un esfuerzo por derogar este decreto y contener los movimientos del oficialismo.

Las tensiones políticas aumentan con el reciente DNU firmado por Javier Milei, que ha generado un debate intenso sobre la reforma de la Ley de Inteligencia y sus implicancias en la seguridad del país. Desde el peronismo, hay un empuje claro hacia el PRO y la UCR para que se unan a la derogación de este decreto que les otorga al Gobierno mayores poderes.

El Gobierno y sus Estrategias de Sesiones Extraordinarias

Desde el oficialismo, la posibilidad de adelantar sesiones extraordinarias ha quedado en suspenso. Por ahora, se planifica reanudar actividades en febrero, enfocándose en la reforma laboral y el nuevo Código Penal, dejando en segundo plano el debate sobre la Ley de Inteligencia.

Presiones de la Oposición para la Conformación de Comisiones

La oposición ha hecho un llamado a la acción, solicitando que Martín Menem, presidente de la Cámara baja, y Victoria Villarruel, titular del Senado, convoquen a las comisiones bicamerales de Inteligencia y de Trámite Legislativo, a fin de discutir el impacto del decreto presidencial.

Recuerdos de Controversias Anteriores

Esta no es la primera vez que se cuestiona un DNU en Argentina. Un caso emblemático ocurrió en 2010, cuando Cristina Kirchner destituyó a Martín Redrado de la presidencia del Banco Central a través de un DNU. En esa ocasión, la falta de un acuerdo en la comisión hizo que el decreto permaneciera vigente. Las sombras de ese episodio resuenan en el actual conflicto.

Movilización en Redes Sociales

Los miembros del peronismo han comenzado a presionar a sus pares del PRO y la UCR a través de redes sociales. El político socialista Esteban Paulón ha instado a formar «un amplio cordón democrático» para hacer frente al avance del Gobierno en la reforma de la Ley de Inteligencia.

Respuestas Mixtas de los Bloques Opositores

Germán Martínez, líder de Unión por la Patria en Diputados, advirtió que los esfuerzos por establecer un consenso democrático pueden fallar, dado que el PRO y la UCR han apoyado al Gobierno en múltiples votaciones recientes, incluyendo 12 diputados del PRO y 6 radicales que se han alineado con la administración actual.

Perspectivas y Avances en el Análisis del DNU

Hasta ahora, el bloque del PRO, liderado por Cristian Ritondo, ha mantenido una postura ambigua. Aunque han reconocido la importancia del tema para la seguridad nacional, afirmaron que seguirán estudiando el decreto y las regulaciones que lo acompañen.

Expectativas de la oposición ante el Plazo Constitucional

La oposición también ha urgido para que se establezcan las comisiones necesarias de forma inmediata y están impulsando una sesión en febrero en busca de rechazar el decreto. Según la Constitución, el Gobierno tiene un plazo de 10 días hábiles para enviar el decreto al Congreso, y la comisión de Trámite Legislativo dispone de otros 10 días para su consideración.

Desafíos para la Oposición y el Oficialismo

A pesar de la presión, la oposición enfrenta el desafío de reunir suficientes votos para rechazar el decreto. En la actualidad, la suma de fuerzas opositoras y disidentes dentro de la Cámara baja apenas alcanzan los 120 diputados, lo que los deja a 9 del quórum necesario.

El oficialismo, por su parte, también debe asegurar sus apoyos. La suma entre La Libertad Avanza y la coalición PRO-UCR podría ascender a 117, lo que muestra que las negociaciones serán cruciales para el futuro de la reforma.

Una Nueva Era en la Política Argentina

A medida que la situación se desarrolla, es evidente que el diálogo y la negociación jugarán un papel clave en las decisiones que vienen. Con tanto en juego, el clima político se torna cada vez más incierto.