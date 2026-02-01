Las Muertas: La serie de Netflix que reconstruye el oscuro caso de las Poquianchis en México

Desde su estreno, "Las Muertas" ha capturado la atención del público en Netflix, transformándose en una de las producciones más comentadas del momento. Esta audaz serie, creada y dirigida por Luis Estrada, aborda un caso real que ha impactado a la sociedad mexicana de manera profunda.

El lanzamiento de «Las Muertas» el 10 de septiembre de 2025 se llevó a cabo con gran ambición, destacándose en un evento en la Cineteca Nacional que reunió a ejecutivos de Netflix, el elenco y grandes nombres de la industria audiovisual. Este enfoque demuestra la importancia que la plataforma ha dado a la serie en su estrategia de contenidos.

En un mundo donde las historias de crímenes reales están en auge, «Las Muertas» se diferencia al centrar su narrativa en una investigación rigurosa, cargada de crítica social, en lugar de solo ofrecer entretenimiento.

El oscuro legado de las Poquianchis

El nombre de las Poquianchis evoca a las hermanas González Valenzuela, responsables de una red de explotación y asesinato que operó en México durante los años 50 y 60. El escándalo que surgió en 1964 dejó al país atónito, no solo por la violencia ejercida sobre numerosas mujeres, sino también por el entramado de corrupción que facilitó estos delitos.

Más allá de los detalles del caso, «Las Muertas» se presenta como una reflexión sobre la violencia de género y el papel que juega el Estado, temas que continúan siendo relevantes hoy en día.

Transformando la crónica en serie

Si bien el caso ha sido tratado en libros y documentales, «Las Muertas» ofrece una oportunidad única para desarrollar una narrativa detallada, explorando no solo los hechos, sino también su contexto social. La serie va más allá de narrar los crímenes; busca retratar el ambiente de desigualdad y violencia que permea la sociedad.

Una mirada provocadora de Luis Estrada

La elección de Luis Estrada como director no es casual. Su carrera ha estado marcada por una crítica incisiva hacia las estructuras de poder y las desigualdades sociales en México. En «Las Muertas», Estrada adapta su enfoque crítico al género de la ficción histórica policial, interpelando tanto al pasado como al presente, y mostrando la continuidad de ciertos problemas en la sociedad mexicana.

El creciente interés por crímenes reales

La llegada de «Las Muertas» coincide con un auge en la demanda por contenidos basados en hechos reales. Mientras algunas producciones optan por un enfoque más sensacionalista, esta serie busca provocar la reflexión sobre la responsabilidad social y la memoria colectiva de la violencia en México.

Quizás la representación más importante

Uno de los puntos más críticos de «Las Muertas» es su compromiso con la representación de las víctimas. La serie se esfuerza por evitar que estas mujeres sean tratadas como cifras, destacando cómo sus vidas fueron afectadas por un sistema de exclusión y vulnerabilidad. Este enfoque busca sensibilizar al público y abrir el debate sobre la violencia, evitando caer en la trivialización de sus experiencias.

Desde su llegada en febrero de 2026, «Las Muertas» no es solo una nueva serie en el catálogo de Netflix; es una revisión potente de uno de los episodios más sombríos de la historia criminal de México.