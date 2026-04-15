Leonardo Szuchet, Nuevo Subsecretario de Derechos Humanos

La designación de Leonardo Fabián Szuchet como Subsecretario de Derechos Humanos por parte del gobierno de Javier Milei marca un nuevo rumbo en la política del país. Con esta movida, el Ministerio de Justicia busca una renovación en su enfoque hacia la defensa de los derechos fundamentales.

Un Cambio en la Dirección de Derechos Humanos

El reciente decreto que oficializa la llegada de Szuchet al cargo fue publicado en el Boletín Oficial bajo el Decreto N° 249/2026, respaldado por el presidente Milei y el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques. Este cambio se produce en medio de una reorganización dentro del ministerio, donde Szuchet sustituye a Joaquín Mogaburu.

¿Quién es Leonardo Szuchet?

Leonardo Szuchet, exjefe de gabinete del secretario de Derechos Humanos durante el gobierno de Mauricio Macri, cuenta con una trayectoria en el ámbito de derechos fundamentales. Su cercanía con el actual gobierno se refleja en su nueva designación, prevista para esta semana.

Reemplazo Breve y Contexto Político

Mogaburu había ocupado el cargo por un corto periodo de tres meses, habiendo asumido en diciembre pasado en reemplazo de Alberto Baños, un dirigente alineado al exministro Mariano Cúneo Libarona. Este cambio frecuente en la administración de derechos humanos resalta la agitación en el ministerio.

Consideraciones sobre el Futuro de la Subsecretaría

Existen interrogantes sobre el posible traslado de la Subsecretaría, una idea que surgió en febrero de este año. Se ha mencionado la mudanza a un edificio en Cochabamba 54, originalmente destinado a convertirse en la sede del primer ministerio de la Mujer del país.

Obras y Complicaciones en la Nueva Sede

El inmueble ha estado en reformas desde 2020, pero ha enfrentado problemas técnicos que han provocado retrasos en su habilitación, siendo considerado peligroso para los trabajadores. Este inconveniente ha llevado a una serie de decisiones que incluyen la reestructuración del ministerio, que culminó en su transformación a Subsecretaría.

Un Futuro Incierto

El ambiente de incertidumbre se extiende al futuro inmediato del nuevo subsecretario Szuchet, dado que el establecimiento del nuevo espacio aún es un tema en discusión. La reciente administración de los libertarios había buscado desmantelar las instalaciones previamente, lo que añade una capa de complejidad a su gestión.