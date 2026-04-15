Córdoba en Off: «¡¿40% para docentes?! Y cuestionaban el 26% a los municipales»

En medio de tensiones políticas y demandas salariales, la relación entre la Municipalidad de Córdoba y la provincia se encuentra en el centro de la atención. La reciente paritaria firmada con los docentes ha provocado reacciones en el Palacio 6 de julio, donde se cuestiona el enfoque paternalista que se ha adoptado desde la provincia.

Los ecos de un reciente acuerdo paritario resonaron en las oficinas de la Municipalidad de Córdoba, donde la noticia de un aumento del 40% para los docentes generó sorpresa y críticas. «¿Por qué nosotros no?», se preguntaron algunos funcionarios, tras recibir rechazos y críticas en su propia negociación con los empleados municipales.

Acuerdos y Descontentos en la Ciudad

A fines de marzo, la Municipalidad logró un acuerdo con el Sindicato de Obreros y Empleados Municipales (Suoem), donde se estableció un incremento del 26,5% en cuotas. «Fue una de las paritarias más duras que enfrentamos», comentó Ariel Koning, líder del gremio, destacando que se lograron avances significativos en otros puntos vitales para los trabajadores.

El dirigente gremial Rubén Daniele comparte la opinión de que este arreglo es histórico, considerando la reducción de la inflación prevista. «No creemos que alcancemos el 19% en el año, es un gran acuerdo», afirmó.

El Impacto del Acuerdo Docente

La propuesta del 40% que recibieron los docentes generó un clima de preocupación en el municipio. Las cifras alcanzadas por el Suoem sirvieron de referencia para los educadores, quienes se encontraban bajo presión para renegociar un acuerdo que inicialmente se cerró en un 30%.

«¿Y ahora? ¿Qué van a decir?» se cuestionan desde el Palacio municipal, donde todos los empleados públicos de Córdoba han logrado aumentos que la mayoría en el sector privado solo puede envidiar.

Un Nuevo Protagonista en el Escenario Político

El diputado nacional Gabriel Bornoroni ha encendido aún más el clima político al expresar que Córdoba, con su sólida base productiva, «no debería depender de la Nación». Su llamado al verdadero federalismo ha resonado, trayendo consigo más interrogantes sobre la relación entre Córdoba y el gobierno nacional.

Martín Llaryora, por su parte, ha optado por un enfoque menos confrontativo hasta ahora, pero las tensiones por el conflicto con PAMI podrían marcar un cambio en su estrategia. Mientras, el foco se desplaza hacia la relación político-económica con la Casa Rosada, donde la tolerancia y el entendimiento podrían ser cruciales en los próximos meses.

El Panorama Legislativo y el Futuro del Federalismo

Con la firma de Luis Caputo que permite a Córdoba acceder a créditos, el gobierno busca recuperar su estabilidad económica. Sin embargo, la batalla política no termina ahí. La reforma política promovida por la Casa Rosada podría intensificar las negociaciones en el Congreso, donde cada voto se vuelve indispensable en el tablero político.

El panorama sugiere una serie de acuerdos y desacuerdos donde el federalismo en su verdadera acepción será puesto a prueba. Las próximas semanas prometerán ser decisivas en el futuro político y económico de la provincia.