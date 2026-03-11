LUCAS FLM 136: El drone económico diseñado en Irán que copia al Shahed

La guerra actual en Irán ilustra cómo la tecnología ha transformado el conflicto en el siglo XXI, concentrándose en un arma clave: los drones, especialmente los de bajo costo.

Las fuerzas armadas de Irán son superadas por el inmenso presupuesto militar de EE. UU., que se eleva a $900 mil millones anuales. Con un gasto en defensa previsto de apenas $23 mil millones para 2025, Irán ha recurrido a los drones para nivelar el terreno.

Un claro ejemplo de esta estrategia es el dron de ataque HESA Shahed 136, un vehículo aéreo no tripulado diseñado para realizar ataques kamikaze que cabe en la parte trasera de un camión. Desarrollado por la industria Shahed Aviation, cada dron tiene un costo que oscila entre $20,000 y $50,000, en contraste con el exorbitante precio de $4 millones de los misiles interceptores Patriot de EE. UU.

Aprovechando la Asimetría del Conflicto

Este enfoque de asimetría en costos es fundamental para los planes de defensa de Irán, que busca prolongar el conflicto hasta que se vuelva demasiado costoso para su oponente. Las capacidades del Shahed 136 han captado la atención del ejército estadounidense.

La Respuesta de EE. UU. al Desafío

Ante esta nueva realidad, empresas estadounidenses están desarrollando sus propias versiones de drones económicos, inspiradas en el Shahed 136. Entre ellas destaca Spektreworks, que ha revelado el FLM 136, que está siendo empleado en combate contra Irán.

Un Nuevo Contendiente en el Cielo

El FLM 136 es similar en tamaño al Shahed 136, con una longitud de 3 metros y una envergadura de 2.5 metros, aunque es notablemente más ligero, pesando solo 81.5 kg en comparación con los 200 kg del Shahed. Este nuevo dron tiene una capacidad de carga de 18 kg y puede operar en un rango de 444 millas náuticas durante seis horas.

Características Técnicas y Estrategia de Lanzamiento

Propulsado por un motor de combustión interna, el FLM 136 puede alcanzar velocidades de hasta 194 kph. Cada unidad cuesta aproximadamente $35,000, colocándolo en una franja de precios comparable a su contraparte iraní. Estos drones están siendo lanzados desde el suelo por la Task Force Scorpion Strike, realizando ataques de estilo kamikaze.

A pesar de que EE. UU. cuenta con un arsenal militar vasto, la capacidad de producir drones de bajo costo en grandes volúmenes marca un avance estratégico significativo. El secretario de Defensa, Pete Hegseth, afirmó que Irán está «perdiendo la dominancia de drones» y que EE. UU. mantiene «una total dominancia aérea».

Un Impulso Nacional para la Innovación en Drones

El panorama se complementa con la firma de la orden ejecutiva «Desatando la Dominancia Americana en Drones» por el expresidente Trump, quien buscaba impulsar el sector de drones militar. A su vez, el Departamento de Defensa de EE. UU. ha solicitado la entrega rápida de 300,000 drones, una meta que Spektreworks y otros están ansiosos por satisfacer.

Incluso los hijos de Trump están involucrándose, respaldando una fusión con el fabricante Powerus para aumentar la producción nacional de drones. Un nuevo capítulo en la guerra moderna se está escribiendo, uno donde la tecnología y la economía toman el centro del escenario.