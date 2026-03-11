Nuevo estudio revela dato alarmante

La alimentación de los trabajadores argentinos atraviesa una situación crítica. Un reciente estudio del Observatorio de la Deuda Social Argentina (UCA) revela que más del 80% de los empleados enfrenta dificultades para acceder a una alimentación adecuada durante su jornada laboral.

Estudio Revelador sobre la Alimentación Laboral

El informe titulado «La alimentación y comensalidad en población asalariada de la Argentina», elaborado por la UCA en colaboración con Edenred, analizó a 1.171 trabajadores en diversos sectores, excluyendo aquellos que se dedican al servicio doméstico. El enfoque principal se centró en cómo los asalariados manejan su alimentación durante las horas de trabajo.

Resultados Alarmantes: Privación Alimentaria Generalizada

Los hallazgos son inquietantes: solo el 16.5% de la fuerza laboral se encuentra libre de privaciones alimentarias. Esto significa que más de ocho de cada diez trabajadores enfrenta algún tipo de vulnerabilidad en su dieta, con un preocupante 22.6% que no logra comer durante la jornada laboral.

El Impacto en la Juventud y los Recursos Limitados

Según Ianina Tuñón, investigadora de la UCA, el 61.1% de los asalariados admite saltarse comidas, siendo más común entre los jóvenes de 18 a 29 años, donde la cifra alcanza el 70.7%. Además, un 78.5% de los trabajadores se ve obligado a optar por alimentos menos nutritivos debido a restricciones económicas.

Una Doble Privación que Preocupa

El estudio indica que el 56.2% de los asalariados experimentan lo que se denomina «doble privación», es decir, no solo no pueden preparar sus alimentos en el trabajo, sino que también eligen opciones menos saludables. Este fenómeno afecta especialmente a estudiantes, mujeres, trabajadores no calificados y aquellos que habitan en zonas más afectadas por la crisis económica.

Modalidades de Comidas en el Trabajo

La mayoría de los trabajadores que logran comer en su jornada lo hacen en condiciones poco propicias: un 41.5% lo hace desde su escritorio, mientras que solo el 38.9% accede a un comedor. La falta de infraestructuras adecuadas se traduce en hábitos poco saludables, como almorzar en soledad, una práctica común entre un 32.3% de los encuestados.

¿Cómo Afectan los Hábitos Alimentarios a la Salud?

La encuesta también revela que el 48.2% de los trabajadores considera su dieta poco saludable, con tasas alarmantes de sobrepeso y obesidad que superan el promedio nacional, indicando una relación estrecha entre hábitos alimentarios y salud laboral.

El Rol del Empleador en la Alimentación de sus Trabajadores

Actualmente, solo el 44.4% de los asalariados recibe algún tipo de apoyo por parte de sus empleadores para su alimentación, dejando al 55.6% sin ningún beneficio. Los mayores apoyos se observan en empresas medianas y sectores que manejan altos ingresos.

Opciones de Comida y Recursos en las Empresas

La oferta de recursos alimentarios en los lugares de trabajo es limitada, con solo un 32% de las empresas proporcionando comedores. Los trabajadores suelen preparar sus alimentos en casa, con un 37.7% utilizando tuppers, mientras que sólo un 20% gastan más de $20.000 al mes en alimentación laboral.

Propuestas para Mejorar la Alimentación Laboral

Bárbara Granatelli de Edenred destaca la importancia de la reciente reforma laboral, que puede facilitar el acceso a servicios de comedor mediante un sistema de tarjetas prepago, permitiendo a los empleados adquirir alimentos de manera más eficiente y saludable.

El informe concluye enfatizando que la comida en el trabajo no debería verse como un beneficio opcional, sino como una inversión estratégica en salud, equidad y productividad que beneficie a todos los involucrados.