Boca busca expandir la Bombonera

Los fanáticos de Boca Juniors están más cerca de ver sus sueños hechos realidad con el plan de remodelación que incluye una nueva bandeja y mejoras significativas en el emblemático estadio de La Boca.

La icónica Bombonera, hogar del club Boca Juniors, está a punto de experimentar una transformación monumental. Bajo la dirección de Juan Román Riquelme, la propuesta busca incrementar la capacidad del estadio, añadiendo una cuarta bandeja y realizando reformas que prometen modernizar el recinto.

Detalles Clave de la Remodelación

El proyecto contempla la instalación de aproximadamente 6.000 nuevas plateas y la construcción de 18 ascensores, facilitando el acceso a los diferentes niveles del estadio. Con esta remodelación, la capacidad pasaría de 57.000 a cerca de 67.000 espectadores, marcando un hito en la historia del club.

Requisitos de Aprobación y Consideraciones Técnicas

Sin embargo, para llevar a cabo estas modificaciones, se requiere la aprobación de Ferrosur y la Comisión Nacional de Regulación de Transporte. La proximidad de parte de las obras a la infraestructura ferroviaria representa un desafío que el club deberá superar antes de comenzar los trabajos.

Más que una Simple Ampliación

La remodelación de La Bombonera incluye otros importantes cambios, tales como la eliminación de butacas en el sector K para crear más espacio, la ampliación de accesos en la Platea L y la creación de nuevos sectores gastronómicos. Además, se proyecta aumentar el número de palcos de 86 a cerca de 240.

Futuras Etapas del Proyecto

Más allá de la nueva tribuna, el plan abarca el traslado del campo de juego, la reubicación de los bancos de suplentes y la construcción de un túnel de acceso para los equipos. A largo plazo, el objetivo es alcanzar una capacidad cercana a los 80.000 espectadores, lo que representaría un salto significativo en la experiencia del aficionado.

La pasión de los hinchas por Boca Juniors respalda esta iniciativa, que promete llevar el estadio y la experiencia de los seguidores a un nuevo nivel. Las próximas fases de la ampliación son esperadas con entusiasmo y ansías por todos los que sienten los colores del club.