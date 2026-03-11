Roberto Corne: «A mayor trabajo informal de mujeres, mayor brecha salarial»

El 8 de marzo no es solo un día marcado en el calendario, sino una fecha que resalta la necesidad urgente de continuar la lucha por los derechos de las mujeres. En este contexto, el sociólogo Roberto Corne proporciona una visión profunda de la evolución del movimiento feminista a lo largo del tiempo.

El Día Internacional de la Mujer ha sido un símbolo de reivindicación y lucha social por más de un siglo. “Es un momento para reclamar los derechos de las mujeres como parte de un movimiento social”, enfatiza Corne, subrayando que esta jornada va más allá de una celebración.

La Historia de las Olas del Feminismo

Corne describe el feminismo como una corriente que ha evolucionado a través de varias olas significativas. “La primera ola se desarrolló entre fines del siglo XIX y principios del XX, centrada en el sufragio femenino”, señala el sociólogo. Este fue un periodo crucial donde las mujeres lucharon por su derecho a participar en procesos democráticos.

Con el tiempo, las luchas se diversificaron. Durante las décadas de 1960 y 1970, se enfocaron en derechos sexuales, y en los años 90, las demandas de diversidad comenzaron a cobrar protagonismo.

En la actualidad, la violencia de género y los femicidios se han convertido en prioridades para el movimiento, según Corne. “Hoy en día estamos en una etapa de lucha centrada en estos problemas críticos”, afirma.

Desigualdad Económica: Brecha Salarial y Trabajo Informal

El sociólogo destaca que uno de los desafíos más grandes a los que se enfrentan las mujeres en la actualidad es la desigualdad económica. Este fenómeno se manifiesta especialmente en el ámbito laboral. “A mayor informalidad en el trabajo femenino, mayor es la brecha salarial”, advierte Corne.

Los datos reflejan disparidades notables: las trabajadoras registradas enfrentan una brecha salarial del 20%, mientras que en el trabajo informal, esta cifra se eleva al 40%. Este contexto hace evidente que la informalidad es un factor que exacerba la desigualdad.

Corne concluye que el movimiento feminista debería redoblar esfuerzos para abordar esta problemática económica. “Es esencial que el movimiento tome este desafío y luche contra la brecha salarial con más fuerza”, propone.